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Франция рассматривает запрос Украины на дистанционно управляемые ракеты - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/frantsija-2005253261.html
Франция рассматривает запрос Украины на дистанционно управляемые ракеты
Франция рассматривает запрос Украины на дистанционно управляемые ракеты - РИА Новости, 15.03.2025
Франция рассматривает запрос Украины на дистанционно управляемые ракеты
Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T23:09:00+03:00
2025-03-15T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона. "(Владимир - ред.) Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил "дистанционно управляемые ракеты и дроны", поставка которых находится на рассмотрении", - пишет газета. Ранее Макрон заявлял, что в пятницу провел разговор с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, они обсуждали результаты встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон
Франция рассматривает запрос Украины на дистанционно управляемые ракеты

Франция рассматривает запрос Киева на дистанционно управляемые ракеты и дроны

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.
"(Владимир - ред.) Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил "дистанционно управляемые ракеты и дроны", поставка которых находится на рассмотрении", - пишет газета.
Ранее Макрон заявлял, что в пятницу провел разговор с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, они обсуждали результаты встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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