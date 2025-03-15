https://ria.ru/20250315/frantsija-2005253261.html

Франция рассматривает запрос Украины на дистанционно управляемые ракеты

Франция рассматривает запрос Украины на дистанционно управляемые ракеты - РИА Новости, 15.03.2025

Франция рассматривает запрос Украины на дистанционно управляемые ракеты

Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T23:09:00+03:00

2025-03-15T23:09:00+03:00

2025-03-15T23:09:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона. "(Владимир - ред.) Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил "дистанционно управляемые ракеты и дроны", поставка которых находится на рассмотрении", - пишет газета. Ранее Макрон заявлял, что в пятницу провел разговор с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, они обсуждали результаты встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон