https://ria.ru/20250315/flot-2005202568.html
Корабли Тихоокеанского флота зашли в пакистанский порт Карачи
Корабли Тихоокеанского флота зашли в пакистанский порт Карачи - РИА Новости, 15.03.2025
Корабли Тихоокеанского флота зашли в пакистанский порт Карачи
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" совершил... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:09:00+03:00
2025-03-15T16:09:00+03:00
2025-03-15T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" совершил деловой заход в пакистанский порт Карачи, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" совершил деловой заход в порт Карачи Исламской Республики Пакистан", - говорится в сообщении. На причале прошла церемония встречи российских кораблей, в которой приняли участие представители российского посольства в Пакистане и командования Военно-морских сил принимающей стороны. В период стоянки российских кораблей в порту Карачи запланировано участие командного состава отряда в официальных встречах, а для личного состава предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям. Ранее отряд кораблей ТОФ принял участие в международном военно-морском учении "Морской пояс безопасности - 2025", в ходе которого отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК отработали поиск и освобождение захваченных судов, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям.
https://ria.ru/20250218/patrushev-1999969355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карачи, россия, пакистан, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая, безопасность
Карачи, Россия, Пакистан, Тихоокеанский флот ВМФ России, Народно-освободительная армия Китая, Безопасность
Корабли Тихоокеанского флота зашли в пакистанский порт Карачи
Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в пакистанский порт Карачи