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Корабли Тихоокеанского флота зашли в пакистанский порт Карачи - РИА Новости, 15.03.2025
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16:09 15.03.2025
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Корабли Тихоокеанского флота зашли в пакистанский порт Карачи
Корабли Тихоокеанского флота зашли в пакистанский порт Карачи - РИА Новости, 15.03.2025
Корабли Тихоокеанского флота зашли в пакистанский порт Карачи
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" совершил... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:09:00+03:00
2025-03-15T16:09:00+03:00
карачи
россия
пакистан
тихоокеанский флот вмф россии
народно-освободительная армия китая
безопасность
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" совершил деловой заход в пакистанский порт Карачи, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" совершил деловой заход в порт Карачи Исламской Республики Пакистан", - говорится в сообщении. На причале прошла церемония встречи российских кораблей, в которой приняли участие представители российского посольства в Пакистане и командования Военно-морских сил принимающей стороны. В период стоянки российских кораблей в порту Карачи запланировано участие командного состава отряда в официальных встречах, а для личного состава предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям. Ранее отряд кораблей ТОФ принял участие в международном военно-морском учении "Морской пояс безопасности - 2025", в ходе которого отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК отработали поиск и освобождение захваченных судов, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям.
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карачи, россия, пакистан, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая, безопасность
Карачи, Россия, Пакистан, Тихоокеанский флот ВМФ России, Народно-освободительная армия Китая, Безопасность
Корабли Тихоокеанского флота зашли в пакистанский порт Карачи

Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в пакистанский порт Карачи

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет "Резкий" Тихоокеанского флота
Корвет Резкий Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет "Резкий" Тихоокеанского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" совершил деловой заход в пакистанский порт Карачи, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" совершил деловой заход в порт Карачи Исламской Республики Пакистан", - говорится в сообщении.
На причале прошла церемония встречи российских кораблей, в которой приняли участие представители российского посольства в Пакистане и командования Военно-морских сил принимающей стороны.
В период стоянки российских кораблей в порту Карачи запланировано участие командного состава отряда в официальных встречах, а для личного состава предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям.
Ранее отряд кораблей ТОФ принял участие в международном военно-морском учении "Морской пояс безопасности - 2025", в ходе которого отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК отработали поиск и освобождение захваченных судов, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Патрушев рассказал о переподчинении флотов главкому ВМФ
18 февраля, 09:01
 
КарачиРоссияПакистанТихоокеанский флот ВМФ РоссииНародно-освободительная армия КитаяБезопасность
 
 
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