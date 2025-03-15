https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

Евросоюз хочет заменить Украине НАТО

Евросоюз хочет заменить Украине НАТО - РИА Новости, 15.03.2025

Евросоюз хочет заменить Украине НАТО

Трамп снял вопрос о вступлении Украины в НАТО со стола переговоров с Россией — это признал после встречи с американским президентом генсек альянса. Марка Рютте... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:00:00+03:00

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2025-03-15T08:03:00+03:00

аналитика

украина

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европа

марк рютте

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нато

евросоюз

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Трамп снял вопрос о вступлении Украины в НАТО со стола переговоров с Россией — это признал после встречи с американским президентом генсек альянса. Марка Рютте можно было бы назвать Капитаном Очевидность, ведь президент США уже давно говорит о том, что не видит Украину в альянсе (и даже признает, что ее приглашение спровоцировало войну), если бы не тот факт, что атлантисты буквально до последнего отказывались признавать реальность. Но после фактического начала американо-российских переговоров по Украине стало бессмысленно упорствовать — вот и пришлось Рютте выдавить из себя короткое "да" в ответ на соответствующий вопрос корреспондента. Голландец даже признал, что альянс не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине, ограничившись лишь рекомендациями по его поддержанию, потому что фактическое участие НАТО в этом процессе "затруднительно".Это очень мягкая формулировка, учитывая, что Россия категорически против размещения на территории Украины любых контингентов из стран НАТО — под видом "миротворцев" или "сил сдерживания", в тылу или на линии разграничения. Теперь НАТО — как организация и как мечта Украины — фактически исключается из переговоров, которые идут между Москвой и Вашингтоном, а в случае их благоприятного исхода — и между Россией и Украиной. Но означает ли это, что на Западе отказались от идеи атлантизировать Украину, то есть забрать ее себе? Конечно, нет. В Европе все еще делают ставку на успех "Дранг нах Остен".Да, формат НАТО для этого сейчас непригоден — сам альянс больше озабочен тем, как удержать в своем составе США. Как бы абсурдно это ни звучало, но Североатлантический альянс может пережить даже такой все еще фантастический поворот, как выход Штатов, если Трамп (или его наследник) в какой-то момент решится выйти из созданной англосаксами для контроля над Европой организации. Это будет, конечно, уже другая НАТО — по-прежнему под руководством англосаксонских элит, но без развернувшейся в Индо-Тихоокеанский регион Соединенных Штатов. Она станет слабее, но зато будет сконцентрирована на собственно европейских делах (включая и Средиземноморский регион), а под Европой, естественно, будет пониматься в том числе Украина как важнейший элемент сдерживания России. И в такой новый альянс Украину и попытаются включить.Впрочем, зачем ждать новую НАТО, когда ее прообраз уже есть — и он называется Евросоюз. Сейчас у него нет ни единой военной политики, ни общих вооруженных сил, да и имеющиеся национальные армии слабы и разобщены. Но по мере развода с США Европа начнет вооружаться, а Евросоюз превращаться в военный блок — под чутким руководством островных геополитиков. А пока все это только проекты, нужно успеть принять в ЕС Украину — именно на это сейчас и делают ставку в Европе.Как заявил вчера венгерский премьер Виктор Орбан, "в Брюсселе сохраняется провоенное большинство", поддерживающее затягивание конфликта на Украине: "Европейские лидеры предлагают Киеву продолжать военные действия против России в обмен на ускоренное членство в Евросоюзе".На днях мы слышали заявление главы немецкой разведки, что для Европы было бы опасно, если бы российско-украинский конфликт завершился раньше 2028-2029 годов, потому что тогда Россия была бы готова напасть на Европу. Идея затянуть войну, чтобы дать европейцам время лучше подготовиться к отражению русской агрессии, конечно, безумна, но обсуждать ее сейчас уже нет смысла. Если Россия договорится с Америкой по Украине, Европа не сможет ни сорвать "сделку", ни заменить Киеву США. Но вот что Европа точно попытается сделать (и уже делает), так это протащить свой вариант "гарантий безопасности" Украины. То есть добавить в американо-российский договор то, что позволит ей в будущем попытаться провести мирную аннексию Незалежной. С контингентом "миротворцев" не получится — Россия категорически против, а вот прописать (подтвердить) непременный (и ускоренный) путь украинской евроинтеграции еэсовцы попытаются. Со словами: ну это же чистая экономика, никакой военной составляющей, никакой угрозы России.План примитивный, но неосуществимый. Не столько потому, что в самой Европе достаточно противников приема Украины (тот же Орбан сказал, что ускоренное вступление Незалежной уничтожит ЕС), сколько потому, что Россия не согласится с этой попыткой не мытьем, так катаньем вестернизировать Украину. Нам нужно, чтобы Украина не только вычеркнула из собственной конституции идею о вступлении в НАТО: нам необходимы гарантии абсолютно нейтрального статуса будущей Украины. Реально нейтрального, то есть в том числе без вступления в Евросоюз. Если в Киеве не готовы с этим согласиться, значит, там просто не хотят расстаться с иллюзиями, не хотят сохранять Украину как таковую. Нас такой вариант тоже устраивает.

https://ria.ru/20250314/rada-2005080362.html

https://ria.ru/20250314/nato-2005068080.html

https://ria.ru/20250314/nato-2005035175.html

https://ria.ru/20250314/gensek-2005029800.html

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аналитика, украина, россия, европа, марк рютте, виктор орбан, нато, евросоюз