Из Суджанского района Курской области эвакуировали около 300 человек
МЧС: из Суджанского района Курской области эвакуировали 301 человека
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Эвакуирован 301 человек из Суджанского района Курской области, людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"Из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек. Людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, нуждающихся в медицинской помощи — в лечебные учреждения", — говорится в сообщении ведомства.
Также уточняется, что в автобусах предоставляются вода, продукты питания, возможность связаться с родственниками. Кроме того, с курянами работают психологи МЧС России.
"Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО", — добавило ведомство.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск.
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