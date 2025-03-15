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Из Суджанского района Курской области эвакуировали около 300 человек - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:14 15.03.2025 (обновлено: 18:48 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/evakuatsiya-2005221632.html
Из Суджанского района Курской области эвакуировали около 300 человек
Из Суджанского района Курской области эвакуировали около 300 человек - РИА Новости, 15.03.2025
Из Суджанского района Курской области эвакуировали около 300 человек
Эвакуирован 301 человек из Суджанского района Курской области, людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T18:14:00+03:00
2025-03-15T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Эвакуирован 301 человек из Суджанского района Курской области, людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек. Людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, нуждающихся в медицинской помощи — в лечебные учреждения", — говорится в сообщении ведомства. Также уточняется, что в автобусах предоставляются вода, продукты питания, возможность связаться с родственниками. Кроме того, с курянами работают психологи МЧС России. "Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО", — добавило ведомство. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
россия
курская область
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Эвакуация жителей Суджанского района Курской области
Эвакуация жителей Суджанского района Курской области
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россия, курская область, суджанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из Суджанского района Курской области эвакуировали около 300 человек

МЧС: из Суджанского района Курской области эвакуировали 301 человека

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Эвакуирован 301 человек из Суджанского района Курской области, людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"Из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек. Людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, нуждающихся в медицинской помощи — в лечебные учреждения", — говорится в сообщении ведомства.
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Также уточняется, что в автобусах предоставляются вода, продукты питания, возможность связаться с родственниками. Кроме того, с курянами работают психологи МЧС России.
"Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО", — добавило ведомство.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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