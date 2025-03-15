https://ria.ru/20250315/evakuatsiya-2005221632.html

Из Суджанского района Курской области эвакуировали около 300 человек

Из Суджанского района Курской области эвакуировали около 300 человек - РИА Новости, 15.03.2025

Из Суджанского района Курской области эвакуировали около 300 человек

Эвакуирован 301 человек из Суджанского района Курской области, людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T18:14:00+03:00

2025-03-15T18:14:00+03:00

2025-03-15T18:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Эвакуирован 301 человек из Суджанского района Курской области, людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек. Людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, нуждающихся в медицинской помощи — в лечебные учреждения", — говорится в сообщении ведомства. Также уточняется, что в автобусах предоставляются вода, продукты питания, возможность связаться с родственниками. Кроме того, с курянами работают психологи МЧС России. "Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО", — добавило ведомство. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

россия

курская область

суджанский район

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Эвакуация жителей Суджанского района Курской области Эвакуация жителей Суджанского района Курской области 2025-03-15T18:14 true PT1M07S

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россия, курская область, суджанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)