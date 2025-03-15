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В Энгельсе автомобиль провалился под землю
В Энгельсе автомобиль провалился под землю - РИА Новости, 15.03.2025
В Энгельсе автомобиль провалился под землю
Власти решают вопрос об эвакуации автомобиля с места обвала грунта и асфальтового покрытия в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщила районная... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T23:37:00+03:00
2025-03-15T23:37:00+03:00
2025-03-15T23:37:00+03:00
происшествия
энгельс
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САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости. Власти решают вопрос об эвакуации автомобиля с места обвала грунта и асфальтового покрытия в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщила районная администрация. Ранее в местных пабликах в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как легковой автомобиль находится наполовину под землей на асфальтированной парковке возле магазина "Магнит". "Сотрудники управления ГО и ЧС администрации Энгельсского муниципального района на месте провала грунта и асфальтового покрытия по адресу Молодежная 5А провели осмотр места провала и работу по ограждению участка. В настоящий момент решается вопрос эвакуации автомобиля с места происшествия, фиксация последствий проводится для установления причин", - говорится в Telegram-канале администрации района.
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происшествия, энгельс
В Энгельсе автомобиль провалился под землю
В саратовском Энгельсе легковой автомобиль провалился под землю