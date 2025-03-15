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В Эквадоре захотели разместить военную базу США - РИА Новости, 15.03.2025
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17:26 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/ekvador-2005215994.html
В Эквадоре захотели разместить военную базу США
В Эквадоре захотели разместить военную базу США - РИА Новости, 15.03.2025
В Эквадоре захотели разместить военную базу США
Чиновники из Эквадора в частном порядке сообщили близким к администрации президента США Дональда Трампа лоббистам, что страна заинтересована в размещении на ее... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:26:00+03:00
2025-03-15T17:26:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Чиновники из Эквадора в частном порядке сообщили близким к администрации президента США Дональда Трампа лоббистам, что страна заинтересована в размещении на ее территории американской военной базы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В сентябре 2024 года президент Эквадора Даниэль Нобоа внес в парламент законопроект, который предлагает изменить конституцию и разрешить открытие в стране военных баз других государств. Президент объяснил необходимость открытия таких баз борьбой с наркотрафиком и международной преступностью. Как отмечает агентство, эквадорские чиновники общались с лоббистами-республиканцами в частном порядке, и пока неясно, в курсе ли администрация Трампа об их предложениях. Кроме того, должностные лица Эквадора донесли до американских лоббистов информацию о том, что Кито стремится заключить с Вашингтоном соглашение о свободной торговле. Рейтер отмечает, что, по мнению одного из источников, эквадорцы, возможно, хотят слишком многого от США за слишком короткий промежуток времени. Кроме того, обычно госдеп ограничивает двустороннее взаимодействие накануне выборов, чтобы не создавалось впечатление, что США поддерживают кого-то из кандидатов. Второй тур выборов президента Эквадора намечен на 13 апреля. В него проходят действующий глава государства Даниэль Нобоа и его соперница из партии "Гражданская революция" Луиса Гонсалес.
https://ria.ru/20250106/ekvador-1992624674.html
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в мире, эквадор, сша, кито, дональд трамп
В мире, Эквадор, США, Кито, Дональд Трамп
В Эквадоре захотели разместить военную базу США

Reuters: Эквадор заинтересован в размещении военной базы США на своей территории

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Чиновники из Эквадора в частном порядке сообщили близким к администрации президента США Дональда Трампа лоббистам, что страна заинтересована в размещении на ее территории американской военной базы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В сентябре 2024 года президент Эквадора Даниэль Нобоа внес в парламент законопроект, который предлагает изменить конституцию и разрешить открытие в стране военных баз других государств. Президент объяснил необходимость открытия таких баз борьбой с наркотрафиком и международной преступностью.
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Как отмечает агентство, эквадорские чиновники общались с лоббистами-республиканцами в частном порядке, и пока неясно, в курсе ли администрация Трампа об их предложениях.
Кроме того, должностные лица Эквадора донесли до американских лоббистов информацию о том, что Кито стремится заключить с Вашингтоном соглашение о свободной торговле.
Рейтер отмечает, что, по мнению одного из источников, эквадорцы, возможно, хотят слишком многого от США за слишком короткий промежуток времени. Кроме того, обычно госдеп ограничивает двустороннее взаимодействие накануне выборов, чтобы не создавалось впечатление, что США поддерживают кого-то из кандидатов.
Второй тур выборов президента Эквадора намечен на 13 апреля. В него проходят действующий глава государства Даниэль Нобоа и его соперница из партии "Гражданская революция" Луиса Гонсалес.
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В миреЭквадорСШАКитоДональд Трамп
 
 
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