https://ria.ru/20250315/dtp-2005254693.html
Водитель, устроивший ДТП в центре Москвы, получил 25 штрафов за год
Водитель, устроивший ДТП в центре Москвы, получил 25 штрафов за год - РИА Новости, 15.03.2025
Водитель, устроивший ДТП в центре Москвы, получил 25 штрафов за год
Водитель автомобиля BMW, устроивший ДТП Кожевнической улице в Москве, за последний год получил 25 штрафов, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T23:21:00+03:00
2025-03-15T23:21:00+03:00
2025-03-15T23:21:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля BMW, устроивший ДТП Кожевнической улице в Москве, за последний год получил 25 штрафов, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее столичная прокуратура сообщила, что автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали пешеходы, водитель имел признаки опьянения. "По предварительным данным, водитель автомобиля "БМВ", выехавший на тротуар на улице Кожевнической, за последние 12 месяцев получил 25 штрафов", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250226/dtp-2001822913.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Водитель, устроивший ДТП в центре Москвы, получил 25 штрафов за год
Водитель BMW, сбивший пешеходов в центре Москвы, за год получил 25 штрафов