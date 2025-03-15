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После ДТП в центре Москвы госпитализировали двоих подростков - РИА Новости, 15.03.2025
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22:48 15.03.2025 (обновлено: 22:57 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/dtp-2005251389.html
После ДТП в центре Москвы госпитализировали двоих подростков
После ДТП в центре Москвы госпитализировали двоих подростков - РИА Новости, 15.03.2025
После ДТП в центре Москвы госпитализировали двоих подростков
Двое подростков с различными ушибами госпитализированы после ДТП на Кожевнической улице в Москве, за их состоянием продолжают наблюдать врачи, угрозы для жизни... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T22:48:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Двое подростков с различными ушибами госпитализированы после ДТП на Кожевнической улице в Москве, за их состоянием продолжают наблюдать врачи, угрозы для жизни нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.Ранее столичная прокуратура сообщила, что автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали пешеходы, водитель имел признаки опьянения."Двое подростков с различными ушибами также госпитализированы в профильное учреждение, им также проведена вся необходимая диагностика и оказана соответствующая помощь. За их состоянием продолжают наблюдать врачи. Угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
После ДТП в центре Москвы госпитализировали двоих подростков

После ДТП в центре Москвы госпитализировали двоих подростков с ушибами

© Фото : Прокуратура МосквыДТП на Кожевнической улице в центре Москвы
ДТП на Кожевнической улице в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
ДТП на Кожевнической улице в центре Москвы
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Двое подростков с различными ушибами госпитализированы после ДТП на Кожевнической улице в Москве, за их состоянием продолжают наблюдать врачи, угрозы для жизни нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали пешеходы, водитель имел признаки опьянения.
"Двое подростков с различными ушибами также госпитализированы в профильное учреждение, им также проведена вся необходимая диагностика и оказана соответствующая помощь. За их состоянием продолжают наблюдать врачи. Угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении ведомства.
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