https://ria.ru/20250315/dtp-2005251389.html

После ДТП в центре Москвы госпитализировали двоих подростков

После ДТП в центре Москвы госпитализировали двоих подростков - РИА Новости, 15.03.2025

После ДТП в центре Москвы госпитализировали двоих подростков

Двое подростков с различными ушибами госпитализированы после ДТП на Кожевнической улице в Москве, за их состоянием продолжают наблюдать врачи, угрозы для жизни... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T22:48:00+03:00

2025-03-15T22:48:00+03:00

2025-03-15T22:57:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Двое подростков с различными ушибами госпитализированы после ДТП на Кожевнической улице в Москве, за их состоянием продолжают наблюдать врачи, угрозы для жизни нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.Ранее столичная прокуратура сообщила, что автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали пешеходы, водитель имел признаки опьянения."Двое подростков с различными ушибами также госпитализированы в профильное учреждение, им также проведена вся необходимая диагностика и оказана соответствующая помощь. За их состоянием продолжают наблюдать врачи. Угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250226/dtp-2001822913.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва