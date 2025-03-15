https://ria.ru/20250315/dtp-2005243786.html
В ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек
В ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек - РИА Новости, 15.03.2025
В ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек
В результате аварии на Кожевнической улице в Москве пострадало 6 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T21:45:00+03:00
2025-03-15T21:45:00+03:00
2025-03-15T21:50:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В результате аварии на Кожевнической улице в Москве пострадало 6 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.Ранее столичная прокуратура сообщила, что автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали пешеходы, водитель имел признаки опьянения."На место ДТП на Кожевнической улице незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи, территориального Центра медицины катастроф. В результате аварии пострадало шесть человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250226/dtp-2001822913.html
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москва, происшествия
В ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек
В ДТП с BMW в центре Москвы пострадали шесть человек