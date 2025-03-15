https://ria.ru/20250315/dtp-2005241757.html
Появились подробности ДТП с BMW в центре Москвы
Появились подробности ДТП с BMW в центре Москвы - РИА Новости, 15.03.2025
Появились подробности ДТП с BMW в центре Москвы
Водитель BMW сбил 5 человек в центре Москвы, в том числе двоих несовершеннолетних, предварительно, водитель был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T21:32:00+03:00
2025-03-15T21:32:00+03:00
2025-03-15T21:44:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Водитель BMW сбил 5 человек в центре Москвы, в том числе двоих несовершеннолетних, предварительно, водитель был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице."Сегодня около 20.00 водитель автомобиля BMW, 1987 года рождения, двигаясь со стороны Павелецкого вокзала по улице Кожевническая в сторону Новоспасского Москва, в районе дома 4, допустил наезд на находящихся на тротуаре пешеходов и последующим наездом на мачту городского освещения. В результате дорожной аварии пострадали 6 человек: пять пешеходов (двое из которых несовершеннолетние) и пассажир автомашины", - сказали в ведомстве.Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции с сотрудниками Госавтоинспекции."Предварительная проверка водителя на состояние опьянения с использованием алкотестера показала содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250226/dtp-2001822913.html
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происшествия, москва
Появились подробности ДТП с BMW в центре Москвы
BMW сбил пять человек в центре Москвы, в том числе двоих несовершеннолетних