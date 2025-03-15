https://ria.ru/20250315/dtp-2005238944.html

В центре Москвы произошло ДТП

В центре Москвы произошло ДТП - РИА Новости, 15.03.2025

В центре Москвы произошло ДТП

Трамваи задерживаются на Кожевнической улице в Москве из-за ДТП на путях, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T20:54:00+03:00

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2025-03-15T20:54:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Трамваи задерживаются на Кожевнической улице в Москве из-за ДТП на путях, сообщил столичный департамент транспорта. "На Кожевнической улице (в районе остановки "Кожевническая улица") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи №А и 38. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250218/dtp-1999962056.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва