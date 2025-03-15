https://ria.ru/20250315/dtp-2005238944.html
В центре Москвы произошло ДТП
В центре Москвы произошло ДТП - РИА Новости, 15.03.2025
В центре Москвы произошло ДТП
Трамваи задерживаются на Кожевнической улице в Москве из-за ДТП на путях, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T20:54:00+03:00
2025-03-15T20:54:00+03:00
2025-03-15T20:54:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Трамваи задерживаются на Кожевнической улице в Москве из-за ДТП на путях, сообщил столичный департамент транспорта. "На Кожевнической улице (в районе остановки "Кожевническая улица") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи №А и 38. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва
В центре Москвы произошло ДТП
На Кожевнической улице в Москве из-за ДТП на путях задерживаются трамваи