https://ria.ru/20250315/dtp-2005230788.html
В Ярославской области госпитализировали четырех человек после ДТП
В Ярославской области госпитализировали четырех человек после ДТП - РИА Новости, 15.03.2025
В Ярославской области госпитализировали четырех человек после ДТП
Водитель "Камаза" и трое пассажиров электропоезда госпитализированы после ДТП на железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:36:00+03:00
2025-03-15T19:36:00+03:00
2025-03-15T21:38:00+03:00
происшествия
рыбинск
ярославская область
ярославль
северо-западная транспортная прокуратура
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Водитель "Камаза" и трое пассажиров электропоезда госпитализированы после ДТП на железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона. "В Тутаевскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших, в их числе водитель "Камаза". Водитель в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в субботу на перегоне Ваулово – Чебаково (308 км, пикет №1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск – Ярославль с грузовым автомобилем "Камаз", который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона. Северная железная дорога уточняет, что столкновение произошло с рельсовым автобусом РА-3 сообщением Рыбинск -Ярославль.
https://ria.ru/20250315/poezda-2005160219.html
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Кадры с места столкновения грузовика с поездом
Кадры с места столкновения грузовика с поездом
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происшествия, рыбинск, ярославская область, ярославль, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Рыбинск, Ярославская область, Ярославль, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ярославской области госпитализировали четырех человек после ДТП
В Ярославской области госпитализировали четырех человек после ДТП с поездом