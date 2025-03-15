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В Ярославской области поезд столкнулся с грузовиком
В Ярославской области поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 15.03.2025
В Ярославской области поезд столкнулся с грузовиком
Электропоезд столкнулся с КамАЗом на железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T18:36:00+03:00
2025-03-15T18:36:00+03:00
2025-03-15T23:35:00+03:00
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Электропоезд столкнулся с КамАЗом на железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 15 марта 2025 года на перегоне Ваулово — Чебаково (308-й километр, пикет № 1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск — Ярославль с грузовым автомобилем КамАЗ, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона", — говорится в сообщении. Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.Источник в следственных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, водитель КамАЗа погиб.Позднее в ГАИ сообщили, что в результате аварии пострадали 11 человек, десять из них — пассажиры поезда.
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Кадры с места столкновения грузовика с поездом
Кадры с места столкновения грузовика с поездом
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происшествия, ярославская область, рыбинск, ярославль, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ярославская область, Рыбинск, Ярославль, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ярославской области поезд столкнулся с грузовиком
В Ярославской области электропоезд столкнулся с грузовиком на переезде