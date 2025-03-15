https://ria.ru/20250315/dtp-2005224182.html

В Ярославской области поезд столкнулся с грузовиком

В Ярославской области поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 15.03.2025

В Ярославской области поезд столкнулся с грузовиком

Электропоезд столкнулся с КамАЗом на железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T18:36:00+03:00

2025-03-15T18:36:00+03:00

2025-03-15T23:35:00+03:00

происшествия

ярославская область

рыбинск

ярославль

северо-западная транспортная прокуратура

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Электропоезд столкнулся с КамАЗом на железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 15 марта 2025 года на перегоне Ваулово — Чебаково (308-й километр, пикет № 1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск — Ярославль с грузовым автомобилем КамАЗ, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона", — говорится в сообщении. Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.Источник в следственных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, водитель КамАЗа погиб.Позднее в ГАИ сообщили, что в результате аварии пострадали 11 человек, десять из них — пассажиры поезда.

https://ria.ru/20250216/deti-1999711979.html

ярославская область

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Кадры с места столкновения грузовика с поездом Кадры с места столкновения грузовика с поездом 2025-03-15T18:36 true PT0M24S

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происшествия, ярославская область, рыбинск, ярославль, северо-западная транспортная прокуратура