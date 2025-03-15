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В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.03.2025
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17:03 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/dtp-2005210901.html
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.03.2025
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека погибли и один пострадал при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:03:00+03:00
2025-03-15T17:03:00+03:00
происшествия
авто
пермский край
mercedes
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ПЕРМЬ, 15 мар - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, в субботу на трассе Кострома-Пермь грузовик Mercedes нарушил дистанцию до впереди идущего автомобиля ИЖ, произошло столкновение транспортных средств. "В результате водитель и пассажир 1975 года рождения легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что ещё один пассажир получил травмы и был госпитализирован.
https://ria.ru/20241112/dtp-1983386066.html
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происшествия, авто, пермский край, mercedes
Происшествия, Авто, Пермский край, Mercedes
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Пермском крае

© ГУ МВД России по Пермскому краюНа месте ДТП в Пермском крае. Кадр видео
На месте ДТП в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© ГУ МВД России по Пермскому краю
На месте ДТП в Пермском крае. Кадр видео
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ПЕРМЬ, 15 мар - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, в субботу на трассе Кострома-Пермь грузовик Mercedes нарушил дистанцию до впереди идущего автомобиля ИЖ, произошло столкновение транспортных средств.
"В результате водитель и пассажир 1975 года рождения легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ещё один пассажир получил травмы и был госпитализирован.
Место ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса на трассе под Пермью. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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12 ноября 2024, 19:02
 
ПроисшествияАвтоПермский крайMercedes
 
 
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