https://ria.ru/20250315/dtp-2005210901.html

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.03.2025

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком

Два человека погибли и один пострадал при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 15.03.2025

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происшествия

авто

пермский край

mercedes

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ПЕРМЬ, 15 мар - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, в субботу на трассе Кострома-Пермь грузовик Mercedes нарушил дистанцию до впереди идущего автомобиля ИЖ, произошло столкновение транспортных средств. "В результате водитель и пассажир 1975 года рождения легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что ещё один пассажир получил травмы и был госпитализирован.

https://ria.ru/20241112/dtp-1983386066.html

пермский край

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происшествия, авто, пермский край, mercedes