https://ria.ru/20250315/dtp-2005210901.html
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.03.2025
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека погибли и один пострадал при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:03:00+03:00
2025-03-15T17:03:00+03:00
2025-03-15T17:03:00+03:00
происшествия
авто
пермский край
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005210154_0:25:1135:663_1920x0_80_0_0_e2d656a63d20a9d56ff65de695b2db3d.jpg
ПЕРМЬ, 15 мар - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, в субботу на трассе Кострома-Пермь грузовик Mercedes нарушил дистанцию до впереди идущего автомобиля ИЖ, произошло столкновение транспортных средств. "В результате водитель и пассажир 1975 года рождения легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что ещё один пассажир получил травмы и был госпитализирован.
https://ria.ru/20241112/dtp-1983386066.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005210154_196:0:1120:693_1920x0_80_0_0_d9b9cf502e00e8e35418f18e608187c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, пермский край, mercedes
Происшествия, Авто, Пермский край, Mercedes
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Пермском крае