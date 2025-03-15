Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/drony-2005205624.html
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском - РИА Новости, 15.03.2025
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском
В небе над освобожденным ВС РФ Дзержинском в ДНР идет борьба дронов на веревках, рассказал РИА Новости командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:30:00+03:00
2025-03-15T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дзержинский
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В небе над освобожденным ВС РФ Дзержинском в ДНР идет борьба дронов на веревках, рассказал РИА Новости командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Тунгус". "Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой", - рассказал "Тунгус". По его словам, подразделение работает на Дзержинском направлении. Оно осуществляет работу на всех видов дронов, среди которых и разведывательные дроны, FPV-дроны, гексакоптеры и дроны на оптоволокне. "Вот такая ситуация была дня два назад, проводили разведку на своем направлении, увидели дрон противника, и там просто началась схватка такая - дрон на дрон… То есть дрон сверху подлетает, с веревкой опускается, и эта веревка сбивает твой БПЛА, или, наоборот, мы так делаем", - уточнил военнослужащий. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделенияи 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250312/ssha-2004437099.html
https://ria.ru/20250315/dron-2005165304.html
россия
дзержинский
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_867dd8cf87464f7762bed52372279baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дзержинский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дзержинский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском

Боец с позывным Тунгус: в небе над Дзержинском идет борьба дронов на веревках

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В небе над освобожденным ВС РФ Дзержинском в ДНР идет борьба дронов на веревках, рассказал РИА Новости командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Тунгус".
"Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой", - рассказал "Тунгус".
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В США восхитились российским оружием, против которого бессильны ВСУ
12 марта, 01:58
По его словам, подразделение работает на Дзержинском направлении. Оно осуществляет работу на всех видов дронов, среди которых и разведывательные дроны, FPV-дроны, гексакоптеры и дроны на оптоволокне.
"Вот такая ситуация была дня два назад, проводили разведку на своем направлении, увидели дрон противника, и там просто началась схватка такая - дрон на дрон… То есть дрон сверху подлетает, с веревкой опускается, и эта веревка сбивает твой БПЛА, или, наоборот, мы так делаем", - уточнил военнослужащий.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделенияи 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
Испытания дрона-перехватчика в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Запорожской области испытали дрон-перехватчик с "гоночной" скоростью
Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДзержинскийДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала