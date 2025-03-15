https://ria.ru/20250315/drony-2005205624.html
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском - РИА Новости, 15.03.2025
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском
В небе над освобожденным ВС РФ Дзержинском в ДНР идет борьба дронов на веревках, рассказал РИА Новости командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:30:00+03:00
2025-03-15T16:30:00+03:00
2025-03-15T16:30:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В небе над освобожденным ВС РФ Дзержинском в ДНР идет борьба дронов на веревках, рассказал РИА Новости командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Тунгус". "Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой", - рассказал "Тунгус". По его словам, подразделение работает на Дзержинском направлении. Оно осуществляет работу на всех видов дронов, среди которых и разведывательные дроны, FPV-дроны, гексакоптеры и дроны на оптоволокне. "Вот такая ситуация была дня два назад, проводили разведку на своем направлении, увидели дрон противника, и там просто началась схватка такая - дрон на дрон… То есть дрон сверху подлетает, с веревкой опускается, и эта веревка сбивает твой БПЛА, или, наоборот, мы так делаем", - уточнил военнослужащий. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделенияи 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250312/ssha-2004437099.html
https://ria.ru/20250315/dron-2005165304.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дзержинский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дзержинский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском
Боец с позывным Тунгус: в небе над Дзержинском идет борьба дронов на веревках
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В небе над освобожденным ВС РФ Дзержинском в ДНР идет борьба дронов на веревках, рассказал РИА Новости командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Тунгус".
"Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой", - рассказал "Тунгус".
По его словам, подразделение работает на Дзержинском направлении. Оно осуществляет работу на всех видов дронов, среди которых и разведывательные дроны, FPV-дроны, гексакоптеры и дроны на оптоволокне.
"Вот такая ситуация была дня два назад, проводили разведку на своем направлении, увидели дрон противника, и там просто началась схватка такая - дрон на дрон… То есть дрон сверху подлетает, с веревкой опускается, и эта веревка сбивает твой БПЛА, или, наоборот, мы так делаем", - уточнил военнослужащий.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. По сообщению ведомства, ВСУ
из города выбили подразделенияи 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".