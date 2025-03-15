https://ria.ru/20250315/drony-2005186719.html

Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР

Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2025

Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР

Минобороны РФ показало видео уничтожения расчетами FPV-дронов российской группировки "Запад" бронетехники и живой силы штурмовой бригады ВСУ "Азов"* в ЛНР. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T14:19:00+03:00

2025-03-15T14:19:00+03:00

2025-03-15T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения расчетами FPV-дронов российской группировки "Запад" бронетехники и живой силы штурмовой бригады ВСУ "Азов"* в ЛНР."Военнослужащими разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Луганской Народной Республике с помощью разведывательного БПЛА выявлены две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов"*, выдвигающихся в сторону позиций российских подразделений", - говорится в сообщении ведомства.Операторы FPV-дронов догнали боевые машины пехоты украинских боевиков и точными попаданиями поразили их, уничтожив экипажи и весь боекомплект, уточнили в министерстве.На кадрах объективного контроля запечатлены прямые попадания по бронетехнике "Азова"*, взрывы и пожар.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

сша

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Уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ в ЛНР Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы 3-й бригады ВСУ "Азов" в ЛНР расчетами FPV-дронов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад". 2025-03-15T14:19 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, сша