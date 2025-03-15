https://ria.ru/20250315/drony-2005186719.html
Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР
Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2025
Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР
Минобороны РФ показало видео уничтожения расчетами FPV-дронов российской группировки "Запад" бронетехники и живой силы штурмовой бригады ВСУ "Азов"* в ЛНР. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:19:00+03:00
2025-03-15T14:19:00+03:00
2025-03-15T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения расчетами FPV-дронов российской группировки "Запад" бронетехники и живой силы штурмовой бригады ВСУ "Азов"* в ЛНР."Военнослужащими разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Луганской Народной Республике с помощью разведывательного БПЛА выявлены две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов"*, выдвигающихся в сторону позиций российских подразделений", - говорится в сообщении ведомства.Операторы FPV-дронов догнали боевые машины пехоты украинских боевиков и точными попаданиями поразили их, уничтожив экипажи и весь боекомплект, уточнили в министерстве.На кадрах объективного контроля запечатлены прямые попадания по бронетехнике "Азова"*, взрывы и пожар.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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Уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ в ЛНР
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы 3-й бригады ВСУ "Азов" в ЛНР расчетами FPV-дронов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".
2025-03-15T14:19
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PT0M31S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР
МО РФ показало кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова" в ЛНР