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Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2025
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14:19 15.03.2025
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Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР
Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2025
Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР
Минобороны РФ показало видео уничтожения расчетами FPV-дронов российской группировки "Запад" бронетехники и живой силы штурмовой бригады ВСУ "Азов"* в ЛНР. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:19:00+03:00
2025-03-15T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения расчетами FPV-дронов российской группировки "Запад" бронетехники и живой силы штурмовой бригады ВСУ "Азов"* в ЛНР.&quot;Военнослужащими разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; в зоне проведения СВО в Луганской Народной Республике с помощью разведывательного БПЛА выявлены две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ &quot;Азов&quot;*, выдвигающихся в сторону позиций российских подразделений&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Операторы FPV-дронов догнали боевые машины пехоты украинских боевиков и точными попаданиями поразили их, уничтожив экипажи и весь боекомплект, уточнили в министерстве.На кадрах объективного контроля запечатлены прямые попадания по бронетехнике "Азова"*, взрывы и пожар.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ в ЛНР
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы 3-й бригады ВСУ "Азов" в ЛНР расчетами FPV-дронов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".
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безопасность, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Появились кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова"* в ЛНР

МО РФ показало кадры уничтожения FPV-дронами техники и живой силы "Азова" в ЛНР

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения расчетами FPV-дронов российской группировки "Запад" бронетехники и живой силы штурмовой бригады ВСУ "Азов"* в ЛНР.
«

"Военнослужащими разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Луганской Народной Республике с помощью разведывательного БПЛА выявлены две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов"*, выдвигающихся в сторону позиций российских подразделений", - говорится в сообщении ведомства.

Операторы FPV-дронов догнали боевые машины пехоты украинских боевиков и точными попаданиями поразили их, уничтожив экипажи и весь боекомплект, уточнили в министерстве.
На кадрах объективного контроля запечатлены прямые попадания по бронетехнике "Азова"*, взрывы и пожар.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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