https://ria.ru/20250315/dron-2005165304.html

В Запорожской области испытали дрон-перехватчик с "гоночной" скоростью

В Запорожской области испытали дрон-перехватчик с "гоночной" скоростью - РИА Новости, 15.03.2025

В Запорожской области испытали дрон-перехватчик с "гоночной" скоростью

Дрон-перехватчик разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" достиг на испытаниях в Запорожской области скорости 318 километров в час, это рекорд для... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T10:47:00+03:00

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2025-03-15T10:47:00+03:00

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Дрон-перехватчик разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" достиг на испытаниях в Запорожской области скорости 318 километров в час, это рекорд для беспилотников такого типа, рассказал РИА Новости руководитель группы разработчиков отряда с позывным "Чапай". "Дрон двигался со скоростью болида "Форумулы-1", - сказал он. Максимальная скорость современных гоночных болидов составляет порядка 350 километров в час. "Чапай" пояснил, что дрон предназначен для поражения беспилотников противника, в том числе самолетного типа, которые пытаются атаковать объекты в тыловых районах России. "Дрон-перехватчик имеет собственную боевую часть. В ближайшее время появится версия с автоматом захвата цели", - отметил он.

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Испытания дрона-перехватчика в Запорожской области Дрон-перехватчик разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" достиг на испытаниях в Запорожской области скорости 318 километров в час, это рекорд для беспилотников такого типа, рассказал РИА Новости руководитель группы разработчиков отряда с позывным "Чапай". 2025-03-15T10:47 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, запорожская область, россия, безопасность