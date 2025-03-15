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В Запорожской области испытали дрон-перехватчик с "гоночной" скоростью - РИА Новости, 15.03.2025
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10:47 15.03.2025
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В Запорожской области испытали дрон-перехватчик с "гоночной" скоростью
В Запорожской области испытали дрон-перехватчик с "гоночной" скоростью - РИА Новости, 15.03.2025
В Запорожской области испытали дрон-перехватчик с "гоночной" скоростью
Дрон-перехватчик разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" достиг на испытаниях в Запорожской области скорости 318 километров в час, это рекорд для... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:47:00+03:00
2025-03-15T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
запорожская область
россия
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Дрон-перехватчик разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" достиг на испытаниях в Запорожской области скорости 318 километров в час, это рекорд для беспилотников такого типа, рассказал РИА Новости руководитель группы разработчиков отряда с позывным "Чапай". "Дрон двигался со скоростью болида "Форумулы-1", - сказал он. Максимальная скорость современных гоночных болидов составляет порядка 350 километров в час. "Чапай" пояснил, что дрон предназначен для поражения беспилотников противника, в том числе самолетного типа, которые пытаются атаковать объекты в тыловых районах России. "Дрон-перехватчик имеет собственную боевую часть. В ближайшее время появится версия с автоматом захвата цели", - отметил он.
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353
60
Испытания дрона-перехватчика в Запорожской области
Дрон-перехватчик разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" достиг на испытаниях в Запорожской области скорости 318 километров в час, это рекорд для беспилотников такого типа, рассказал РИА Новости руководитель группы разработчиков отряда с позывным "Чапай".
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технологии, запорожская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Запорожская область, Россия, Безопасность
В Запорожской области испытали дрон-перехватчик с "гоночной" скоростью

В Запорожской области созданный отрядом "Сармат" дрон достиг скорости 318 км/час

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Дрон-перехватчик разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" достиг на испытаниях в Запорожской области скорости 318 километров в час, это рекорд для беспилотников такого типа, рассказал РИА Новости руководитель группы разработчиков отряда с позывным "Чапай".
«
"Дрон двигался со скоростью болида "Форумулы-1", - сказал он.
Максимальная скорость современных гоночных болидов составляет порядка 350 километров в час.
"Чапай" пояснил, что дрон предназначен для поражения беспилотников противника, в том числе самолетного типа, которые пытаются атаковать объекты в тыловых районах России.
"Дрон-перехватчик имеет собственную боевую часть. В ближайшее время появится версия с автоматом захвата цели", - отметил он.
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