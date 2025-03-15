https://ria.ru/20250315/dron-2005142247.html
В Казани представят дрон-перехватчик для защиты инфраструктуры
В Казани представят дрон-перехватчик для защиты инфраструктуры - РИА Новости, 15.03.2025
В Казани представят дрон-перехватчик для защиты инфраструктуры
Дроны с ИИ, способные защищать объекты критической инфраструктуры от БПЛА противника, разрабатывают в Казани при поддержке Народного фронта, летом будет показан РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:15:00+03:00
2025-03-15T04:15:00+03:00
2025-03-15T04:19:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дроны с ИИ, способные защищать объекты критической инфраструктуры от БПЛА противника, разрабатывают в Казани при поддержке Народного фронта, летом будет показан опытный образец изделия, сообщил РИА Новости представитель разработчика. "Позади этап научно-исследовательских работ, сейчас ведется обучение ИИ на больших базах данных, в том числе получаемых с радиолокации. Впереди проведение опытно-конструкторских работ. Летом будет представлен дрон, который без управления оператора сможет перехватывать вражеский БПЛА на объектах критически важной инфраструктуры", - сказал собеседник агентства. Казанские разработчики предполагают, что этот дрон будет интегрирован в состав специального комплекса, который будет устанавливаться на стратегических объектах и на предприятиях ТЭК. "Наш дрон-перехватчик будет способен самостоятельно атаковать цель, донаводиться на нее с помощью тепловой головки. ИИ сам передаст в полетный контроллер выявленные радиолокационной станцией координаты дрона-нарушителя. Далее перехватчик со скорость 360 километров в час осуществит кинетический удар", - отметил представитель конструкторского бюро. По словам разработчика, ИИ, используемый в ПО дрона, анализирует все данные от внешних источников, камера донаводится на вражеский коптер, в этот момент картинка транслируется в ситуационный центр на территории какого-либо производства, например, на НПЗ. "Оператору остается только принять решение и отдать команду дрону-перехватчику. Самое главное, что этот комплекс легко масштабируется", - подчеркнул собеседник агентства. Ранее сообщалось, что дрон Q10 с российским ПО, разработанный казанскими инженерами, имеет интегрированный ИИ, который делает полет стабильным и отзывчивым к командам оператора, снижает расход аккумуляторных батарей, при этом срок изготовления изделия снизился на 30%.
https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998990794.html
https://ria.ru/20250123/drony-1995061299.html
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безопасность, технологии, казань
Безопасность, Технологии, Казань
В Казани представят дрон-перехватчик для защиты инфраструктуры
В Казани летом представят дрон-перехватчик для защиты инфраструктуры
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дроны с ИИ, способные защищать объекты критической инфраструктуры от БПЛА противника, разрабатывают в Казани при поддержке Народного фронта, летом будет показан опытный образец изделия, сообщил РИА Новости представитель разработчика.
"Позади этап научно-исследовательских работ, сейчас ведется обучение ИИ на больших базах данных, в том числе получаемых с радиолокации. Впереди проведение опытно-конструкторских работ. Летом будет представлен дрон, который без управления оператора сможет перехватывать вражеский БПЛА на объектах критически важной инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.
Казанские разработчики предполагают, что этот дрон будет интегрирован в состав специального комплекса, который будет устанавливаться на стратегических объектах и на предприятиях ТЭК.
"Наш дрон-перехватчик будет способен самостоятельно атаковать цель, донаводиться на нее с помощью тепловой головки. ИИ сам передаст в полетный контроллер выявленные радиолокационной станцией координаты дрона-нарушителя. Далее перехватчик со скорость 360 километров в час осуществит кинетический удар", - отметил представитель конструкторского бюро.
По словам разработчика, ИИ, используемый в ПО дрона, анализирует все данные от внешних источников, камера донаводится на вражеский коптер, в этот момент картинка транслируется в ситуационный центр на территории какого-либо производства, например, на НПЗ.
"Оператору остается только принять решение и отдать команду дрону-перехватчику. Самое главное, что этот комплекс легко масштабируется", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что дрон Q10 с российским ПО, разработанный казанскими инженерами, имеет интегрированный ИИ, который делает полет стабильным и отзывчивым к командам оператора, снижает расход аккумуляторных батарей, при этом срок изготовления изделия снизился на 30%.