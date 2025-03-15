https://ria.ru/20250315/dokumenty-2005234480.html

Сторонница Джорджеску подала документы для участия в выборах президента

Сторонница Джорджеску подала документы для участия в выборах президента - РИА Новости, 15.03.2025

Сторонница Джорджеску подала документы для участия в выборах президента

Лидер румынской оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Ана-Мария Гаврилэ подала документы в Центральное избирательное бюро для участия в президентских... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T20:05:00+03:00

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2025-03-15T20:05:00+03:00

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БУХАРЕСТ, 15 мар — РИА Новости. Лидер румынской оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Ана-Мария Гаврилэ подала документы в Центральное избирательное бюро для участия в президентских выборах и вышла из здания под приветственные возгласы сторонников, передает корреспондент РИА Новости. "Наша страна нуждается в переменах. Мы будем бороться за восстановление демократии, за честные выборы и за защиту конституционных прав каждого гражданина", - заявила Гаврилэ журналистам. Гаврилэ прибыла в избирком в сопровождении однопартийцев и охраны. Под аплодисменты и крики соратников: "Верните второй тур президентских выборов". Конституционный суд Румынии ранее запретил политику Кэлину Джеорджеску участвовать в выборах, что вызвало протесты его сторонников. Представители оппозиции считают это решение необоснованным и продолжают мобилизацию избирателей. В видеообращении в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) Гаврилэ говорила, что ни она, ни председатель "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион не собираются заменять Джеорджеску, а намерены продолжить его политический курс. Ранее председатель AUR Джеордже Симион сообщал, что инициатива выдвижения его кандидатуры и кандидатуры Гаврилэ принадлежала Джеорджеску. Президентские выборы в Румынии прошли 24 ноября 2024 года, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, сославшись на выявленные нарушения. Верховный суд страны позже отклонил апелляцию политика. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250312/vybory-2004532297.html

https://ria.ru/20250315/rumyniya-2005177565.html

https://ria.ru/20250309/rumynija-2003967500.html

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в мире, румыния, россия, сша, кэлин джеорджеску