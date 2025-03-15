https://ria.ru/20250315/dodik-2005189661.html

Додик заявил о формировании в Европе антитрамповского блока

Додик заявил о формировании в Европе антитрамповского блока - РИА Новости, 15.03.2025

Додик заявил о формировании в Европе антитрамповского блока

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик считает, что Германия формирует в Европе блок противников президента США Дональда... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T14:34:00+03:00

2025-03-15T14:34:00+03:00

2025-03-15T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик считает, что Германия формирует в Европе блок противников президента США Дональда Трампа, а немецкие спецслужбы стоят как за действиями прокуратуры БиГ, так и за запретом политику Кэлину Джеорджеску участвовать в президентских выборах в Румынии. "Я строго убежден в том, что мы наблюдаем появление антитрамповского блока среди европейских лидеров. Есть бросающиеся в глаза совпадения между тем, что происходит с (румынским оппозиционным политиком - ред.) Кэлином Джеорджеску, и моей ситуацией. Кажется, что оба случая организованы немецкими политическими и разведывательными структурами, которые добиваются установления доминирования Германии в Европе", - заявил Додик в интервью изданию American Conservative. Прокуратура БиГ предписала в среду Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им "нападение на конституционный порядок". Ранее президент Республики Сербской заявил, что вынесет на общественное обсуждение новую редакцию конституции энтитета (части страны), которая, по его словам, не будет противоречить конституции БиГ. Парламент РС БиГ в пятницу одобрил проект. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на прекращении политически мотивированного преследования президента Республики Сербской БиГ, ситуацию необходимо вернуть в правовое русло и восстановить диалог между народами Боснии и Герцеговины. Конституционный суд Румынии 11 марта запретил Джеорджеску участвовать в президентских выборах. В обосновании этого решения, опубликованном в пятницу, указывается, что суд согласился с трактовкой Центрального избирательного бюро Румынии, которое признало кандидатуру Джеорджеску "неприемлемой" для участия во втором туре выборов. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987904309.html

https://ria.ru/20250220/politika-2000622347.html

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в мире, румыния, германия, сша, кэлин джеорджеску, милорад додик, дональд трамп, нато