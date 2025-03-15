Рейтинг@Mail.ru
Додик заявил о формировании в Европе антитрамповского блока - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/dodik-2005189661.html
Додик заявил о формировании в Европе антитрамповского блока
Додик заявил о формировании в Европе антитрамповского блока - РИА Новости, 15.03.2025
Додик заявил о формировании в Европе антитрамповского блока
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик считает, что Германия формирует в Европе блок противников президента США Дональда... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:34:00+03:00
2025-03-15T14:34:00+03:00
в мире
румыния
германия
сша
кэлин джеорджеску
милорад додик
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848021_0:154:3110:1903_1920x0_80_0_0_c8bacbb96f7205f156f4c89fd7c589ef.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик считает, что Германия формирует в Европе блок противников президента США Дональда Трампа, а немецкие спецслужбы стоят как за действиями прокуратуры БиГ, так и за запретом политику Кэлину Джеорджеску участвовать в президентских выборах в Румынии. "Я строго убежден в том, что мы наблюдаем появление антитрамповского блока среди европейских лидеров. Есть бросающиеся в глаза совпадения между тем, что происходит с (румынским оппозиционным политиком - ред.) Кэлином Джеорджеску, и моей ситуацией. Кажется, что оба случая организованы немецкими политическими и разведывательными структурами, которые добиваются установления доминирования Германии в Европе", - заявил Додик в интервью изданию American Conservative. Прокуратура БиГ предписала в среду Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им "нападение на конституционный порядок". Ранее президент Республики Сербской заявил, что вынесет на общественное обсуждение новую редакцию конституции энтитета (части страны), которая, по его словам, не будет противоречить конституции БиГ. Парламент РС БиГ в пятницу одобрил проект. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на прекращении политически мотивированного преследования президента Республики Сербской БиГ, ситуацию необходимо вернуть в правовое русло и восстановить диалог между народами Боснии и Герцеговины. Конституционный суд Румынии 11 марта запретил Джеорджеску участвовать в президентских выборах. В обосновании этого решения, опубликованном в пятницу, указывается, что суд согласился с трактовкой Центрального избирательного бюро Румынии, которое признало кандидатуру Джеорджеску "неприемлемой" для участия во втором туре выборов. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987904309.html
https://ria.ru/20250220/politika-2000622347.html
румыния
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848021_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_5f21ef853af64e53f0b42307435336be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, германия, сша, кэлин джеорджеску, милорад додик, дональд трамп, нато
В мире, Румыния, Германия, США, Кэлин Джеорджеску, Милорад Додик, Дональд Трамп, НАТО
Додик заявил о формировании в Европе антитрамповского блока

Президент РС БиГ Додик: Германия формирует в Европе блок противников Трампа

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик считает, что Германия формирует в Европе блок противников президента США Дональда Трампа, а немецкие спецслужбы стоят как за действиями прокуратуры БиГ, так и за запретом политику Кэлину Джеорджеску участвовать в президентских выборах в Румынии.
"Я строго убежден в том, что мы наблюдаем появление антитрамповского блока среди европейских лидеров. Есть бросающиеся в глаза совпадения между тем, что происходит с (румынским оппозиционным политиком - ред.) Кэлином Джеорджеску, и моей ситуацией. Кажется, что оба случая организованы немецкими политическими и разведывательными структурами, которые добиваются установления доминирования Германии в Европе", - заявил Додик в интервью изданию American Conservative.
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов первого тура выборов в Румынии
7 декабря 2024, 16:34
Прокуратура БиГ предписала в среду Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им "нападение на конституционный порядок". Ранее президент Республики Сербской заявил, что вынесет на общественное обсуждение новую редакцию конституции энтитета (части страны), которая, по его словам, не будет противоречить конституции БиГ. Парламент РС БиГ в пятницу одобрил проект.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на прекращении политически мотивированного преследования президента Республики Сербской БиГ, ситуацию необходимо вернуть в правовое русло и восстановить диалог между народами Боснии и Герцеговины.
Конституционный суд Румынии 11 марта запретил Джеорджеску участвовать в президентских выборах. В обосновании этого решения, опубликованном в пятницу, указывается, что суд согласился с трактовкой Центрального избирательного бюро Румынии, которое признало кандидатуру Джеорджеску "неприемлемой" для участия во втором туре выборов.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу
20 февраля, 18:09
 
В миреРумынияГерманияСШАКэлин ДжеорджескуМилорад ДодикДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала