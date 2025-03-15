https://ria.ru/20250315/dodik-2005184733.html

Додик заинтересовался сделкой по редкоземельным металлам с Трампом

Додик заинтересовался сделкой по редкоземельным металлам с Трампом - РИА Новости, 15.03.2025

Додик заинтересовался сделкой по редкоземельным металлам с Трампом

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что заинтересован в сделке по редкоземельным металлам с президентом США... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:52:00+03:00

2025-03-15T13:52:00+03:00

2025-03-15T13:52:00+03:00

в мире

республика сербская

сша

сербия

дональд трамп

милорад додик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848021_0:154:3110:1903_1920x0_80_0_0_c8bacbb96f7205f156f4c89fd7c589ef.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что заинтересован в сделке по редкоземельным металлам с президентом США Дональдом Трампом. "В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, их коммерческая стоимость превышает 100 миллиардов долларов. Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом", - сказал Додик в интервью изданию American Conservative. Президент заявил о готовности предоставить доступ к месторождениям компаниям, отобранными администрацией Трампа. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20250116/kushner-1994097714.html

республика сербская

сша

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика сербская, сша, сербия, дональд трамп, милорад додик