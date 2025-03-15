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Додик заинтересовался сделкой по редкоземельным металлам с Трампом - РИА Новости, 15.03.2025
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13:52 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/dodik-2005184733.html
Додик заинтересовался сделкой по редкоземельным металлам с Трампом
Додик заинтересовался сделкой по редкоземельным металлам с Трампом - РИА Новости, 15.03.2025
Додик заинтересовался сделкой по редкоземельным металлам с Трампом
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что заинтересован в сделке по редкоземельным металлам с президентом США... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:52:00+03:00
2025-03-15T13:52:00+03:00
в мире
республика сербская
сша
сербия
дональд трамп
милорад додик
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что заинтересован в сделке по редкоземельным металлам с президентом США Дональдом Трампом. "В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, их коммерческая стоимость превышает 100 миллиардов долларов. Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом", - сказал Додик в интервью изданию American Conservative. Президент заявил о готовности предоставить доступ к месторождениям компаниям, отобранными администрацией Трампа. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
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в мире, республика сербская, сша, сербия, дональд трамп, милорад додик
В мире, Республика Сербская, США, Сербия, Дональд Трамп, Милорад Додик
Додик заинтересовался сделкой по редкоземельным металлам с Трампом

Додик заявил о заинтересованности в сделке по редкоземельным металлам с Трампом

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что заинтересован в сделке по редкоземельным металлам с президентом США Дональдом Трампом.
"В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, их коммерческая стоимость превышает 100 миллиардов долларов. Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом", - сказал Додик в интервью изданию American Conservative.
Президент заявил о готовности предоставить доступ к месторождениям компаниям, отобранными администрацией Трампа.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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16 января, 23:45
 
В миреРеспублика СербскаяСШАСербияДональд ТрампМилорад Додик
 
 
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