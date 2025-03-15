https://ria.ru/20250315/dmitriev-2005155410.html

Глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию на Марс

Глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию на Марс - РИА Новости, 15.03.2025

Глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию на Марс

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил в соцсети X американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T09:29:00+03:00

2025-03-15T09:29:00+03:00

2025-03-15T11:40:00+03:00

космос - риа наука

марс

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сша

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

илон маск

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил в соцсети X американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году."В 2025 году — пятидесятая годовщина первого международного полета в космос (в рамках миссии СССР и США. — Прим. ред.) "Союз" — "Аполлон". Станет ли 2029-й годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения", — отметил он.Таким образом Дмитриев прокомментировал пост предпринимателя, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026-го.Если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года туда могут отправить космические корабли с людьми, добавил предприниматель.

https://ria.ru/20250221/putin-2000892767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

космос - риа наука, марс, россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, илон маск