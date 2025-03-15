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Глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию на Марс - РИА Новости, 15.03.2025
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09:29 15.03.2025 (обновлено: 11:40 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/dmitriev-2005155410.html
Глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию на Марс
Глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию на Марс - РИА Новости, 15.03.2025
Глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию на Марс
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил в соцсети X американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. РИА Новости, 15.03.2025
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космос - риа наука
марс
россия
сша
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
илон маск
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил в соцсети X американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году."В 2025 году — пятидесятая годовщина первого международного полета в космос (в рамках миссии СССР и США. — Прим. ред.) "Союз" — "Аполлон". Станет ли 2029-й годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения", — отметил он.Таким образом Дмитриев прокомментировал пост предпринимателя, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026-го.Если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года туда могут отправить космические корабли с людьми, добавил предприниматель.
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космос - риа наука, марс, россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, илон маск
Космос - РИА Наука, Марс, Россия, США, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Илон Маск
Глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию на Марс

Глава РФПИ Дмитриев предложил Маску направить миссию РФ и США на Марс

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил в соцсети X американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году.
"В 2025 году — пятидесятая годовщина первого международного полета в космос (в рамках миссии СССР и США. — Прим. ред.) "Союз" — "Аполлон". Станет ли 2029-й годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения", — отметил он.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУчастники программы "Союз-Аполлон — российские космонавты Валерий Кубасов , Алексей Леонов и американские астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд (слева направо) на Красной площади в Москве. 2010 год
Участники программы Союз-Апполон на Красной площади - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Участники программы "Союз-Аполлон — российские космонавты Валерий Кубасов , Алексей Леонов и американские астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд (слева направо) на Красной площади в Москве. 2010 год. Архивное фото
Таким образом Дмитриев прокомментировал пост предпринимателя, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026-го.
Если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года туда могут отправить космические корабли с людьми, добавил предприниматель.

"Союз" — "Аполлон" — программа полета советского космического корабля "Союз-19" и американского "Аполлона". Их запуск состоялся 15 июля 1975 года. Это был первый в истории совместный космический полет представителей разных стран. На борту советского корабля были Алексей Леонов и Валерий Кубасов, а американского — Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Полет продолжался более 46 часов, космонавты провели серию научных и технических экспериментов.

Вопрос Путина о полете живой клетки до Марса и обратно - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс
21 февраля, 18:45
 
Космос - РИА НаукаМарсРоссияСШАРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевИлон Маск
 
 
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