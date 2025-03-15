Глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию на Марс
Глава РФПИ Дмитриев предложил Маску направить миссию РФ и США на Марс
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил в соцсети X американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году.
"В 2025 году — пятидесятая годовщина первого международного полета в космос (в рамках миссии СССР и США. — Прим. ред.) "Союз" — "Аполлон". Станет ли 2029-й годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения", — отметил он.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУчастники программы "Союз-Аполлон — российские космонавты Валерий Кубасов , Алексей Леонов и американские астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд (слева направо) на Красной площади в Москве. 2010 год
Участники программы "Союз-Аполлон — российские космонавты Валерий Кубасов , Алексей Леонов и американские астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд (слева направо) на Красной площади в Москве. 2010 год. Архивное фото
Таким образом Дмитриев прокомментировал пост предпринимателя, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026-го.
Если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года туда могут отправить космические корабли с людьми, добавил предприниматель.
"Союз" — "Аполлон" — программа полета советского космического корабля "Союз-19" и американского "Аполлона". Их запуск состоялся 15 июля 1975 года. Это был первый в истории совместный космический полет представителей разных стран. На борту советского корабля были Алексей Леонов и Валерий Кубасов, а американского — Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Полет продолжался более 46 часов, космонавты провели серию научных и технических экспериментов.
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