https://ria.ru/20250315/den-pobedy-2005136720.html

Министр культуры Венесуэлы рассказал о важности празднования Дня Победы

Министр культуры Венесуэлы рассказал о важности празднования Дня Победы - РИА Новости, 15.03.2025

Министр культуры Венесуэлы рассказал о важности празднования Дня Победы

Празднование Дня Победы над нацистской Германией в 1945 году необходимо для понимания истории, особенно на фоне попыток ее переписать, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T01:16:00+03:00

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2025-03-15T01:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

венесуэла

германия

россия

николас мадуро

80-летие победы в великой отечественной войне

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КАРАКАС, 15 мар - РИА Новости. Празднование Дня Победы над нацистской Германией в 1945 году необходимо для понимания истории, особенно на фоне попыток ее переписать, заявил в интервью РИА Новости министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас. "Президент Николас Мадуро дал нам поручение торжественно отмечать советскую победу над нацизмом и фашизмом как неотъемлемый элемент для понимания нашей истории", - сказал Вильегас в интервью по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между РФ и Венесуэлой. По словам министра, существуют силы, которые стремятся стереть этот эпизод всеобщей истории, исказить его и лишить истинного смысла, однако в реальности человечество обязано Красной армии и советскому народу, которые отдали миллионы жизней, чтобы остановить фашизм.

https://ria.ru/20250314/putin-2005067281.html

венесуэла

германия

россия

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в мире, венесуэла, германия, россия, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне