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Министр культуры Венесуэлы рассказал о важности празднования Дня Победы - РИА Новости, 15.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
01:16 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/den-pobedy-2005136720.html
Министр культуры Венесуэлы рассказал о важности празднования Дня Победы
Министр культуры Венесуэлы рассказал о важности празднования Дня Победы - РИА Новости, 15.03.2025
Министр культуры Венесуэлы рассказал о важности празднования Дня Победы
Празднование Дня Победы над нацистской Германией в 1945 году необходимо для понимания истории, особенно на фоне попыток ее переписать, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T01:16:00+03:00
2025-03-15T01:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
венесуэла
германия
россия
николас мадуро
80-летие победы в великой отечественной войне
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КАРАКАС, 15 мар - РИА Новости. Празднование Дня Победы над нацистской Германией в 1945 году необходимо для понимания истории, особенно на фоне попыток ее переписать, заявил в интервью РИА Новости министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас. "Президент Николас Мадуро дал нам поручение торжественно отмечать советскую победу над нацизмом и фашизмом как неотъемлемый элемент для понимания нашей истории", - сказал Вильегас в интервью по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между РФ и Венесуэлой. По словам министра, существуют силы, которые стремятся стереть этот эпизод всеобщей истории, исказить его и лишить истинного смысла, однако в реальности человечество обязано Красной армии и советскому народу, которые отдали миллионы жизней, чтобы остановить фашизм.
https://ria.ru/20250314/putin-2005067281.html
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в мире, венесуэла, германия, россия, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Венесуэла, Германия, Россия, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Министр культуры Венесуэлы рассказал о важности празднования Дня Победы

Министр Вильегас: праздновать День Победы важно для понимания истории

© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанкПраздничный салют на набережной Москвы-реки в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне
Праздничный салют на набережной Москвы-реки в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Александр Красавин
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Праздничный салют на набережной Москвы-реки в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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КАРАКАС, 15 мар - РИА Новости. Празднование Дня Победы над нацистской Германией в 1945 году необходимо для понимания истории, особенно на фоне попыток ее переписать, заявил в интервью РИА Новости министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас.
"Президент Николас Мадуро дал нам поручение торжественно отмечать советскую победу над нацизмом и фашизмом как неотъемлемый элемент для понимания нашей истории", - сказал Вильегас в интервью по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между РФ и Венесуэлой.
По словам министра, существуют силы, которые стремятся стереть этот эпизод всеобщей истории, исказить его и лишить истинного смысла, однако в реальности человечество обязано Красной армии и советскому народу, которые отдали миллионы жизней, чтобы остановить фашизм.
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