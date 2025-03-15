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В Ярославской области возбудили дело после столкновения грузовика с поездом - РИА Новости, 15.03.2025
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20:55 15.03.2025 (обновлено: 21:38 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/delo-2005239084.html
В Ярославской области возбудили дело после столкновения грузовика с поездом
В Ярославской области возбудили дело после столкновения грузовика с поездом - РИА Новости, 15.03.2025
В Ярославской области возбудили дело после столкновения грузовика с поездом
Дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено после столкновения грузовика с поездом в Ярославской... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T20:55:00+03:00
2025-03-15T21:38:00+03:00
происшествия
ярославская область
авто
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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено после столкновения грузовика с поездом в Ярославской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в субботу на перегоне Ваулово - Чебаково (308-й километр, пикет №1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск - Ярославль с грузовым автомобилем "Камаз", который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона. Северная железная дорога уточняет, что столкновение произошло с рельсовым автобусом РА-3 сообщением Рыбинск - Ярославль. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что в Тутаевскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших, в их числе водитель "Камаза". Водитель в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.
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Кадры с места столкновения грузовика с поездом
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происшествия, ярославская область, авто
Происшествия, Ярославская область, Авто
В Ярославской области возбудили дело после столкновения грузовика с поездом

СК возбудил дело после столкновения грузовика с поездом в Ярославской области

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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено после столкновения грузовика с поездом в Ярославской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в субботу на перегоне Ваулово - Чебаково (308-й километр, пикет №1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск - Ярославль с грузовым автомобилем "Камаз", который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона. Северная железная дорога уточняет, что столкновение произошло с рельсовым автобусом РА-3 сообщением Рыбинск - Ярославль.
В минздраве региона сообщили РИА Новости, что в Тутаевскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших, в их числе водитель "Камаза". Водитель в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.
Кадры с места столкновения грузовика с поездом - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Ярославской области приостановили движение поездов из-за ЧП на переезде
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