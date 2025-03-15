https://ria.ru/20250315/delo-2005188873.html

В Смоленске возбудили дело после поджога Музея неизвестного солдата

В Смоленске возбудили дело после поджога Музея неизвестного солдата - РИА Новости, 15.03.2025

В Смоленске возбудили дело после поджога Музея неизвестного солдата

Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра патриотического воспитания "Долг", в котором располагается музей неизвестного солдата, в Вязьме... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T14:30:00+03:00

2025-03-15T14:30:00+03:00

2025-03-15T14:45:00+03:00

смоленск

происшествия

смоленская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000098515_0:149:2878:1768_1920x0_80_0_0_35317cdcfa7bc3612fdc26795d4cd4b0.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра патриотического воспитания "Долг", в котором располагается музей неизвестного солдата, в Вязьме Смоленской области, задержан подозреваемый 15-летний местный житель, сообщают УФСБ и УМВД по Смоленской области."Сотрудники УМВД России по Смоленской области совместно с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемого в попытке поджога музея неизвестного солдата центра патриотического воспитания "Долг" в Вязьме", - говорится в сообщении УМВД.По данным УМВД, задержанный – 15-летний местный житель, он задержан по месту жительства.УФСБ по региону отмечает, что свои действия молодой человек объяснил попыткой заработать."С его слов, в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, предложив за вознаграждение в размере 320 000 рублей поджечь штаб всех смоленских поисковиков. Юноша согласился", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ночью в четверг он пришел к центру "Долг", разбил молотком стекло и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся."Данные действия не нанесли большого урона помещению, огнем частично были повреждены только окно и подоконник. Как пояснил несовершеннолетний, за выполнение задания ему не заплатили… В настоящее время молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК России ("Террористический акт"). Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении УФСБ.

https://ria.ru/20250314/ostanki-2004891638.html

смоленск

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленск, происшествия, смоленская область, россия