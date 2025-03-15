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В Смоленске возбудили дело после поджога Музея неизвестного солдата - РИА Новости, 15.03.2025
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14:30 15.03.2025 (обновлено: 14:45 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/delo-2005188873.html
В Смоленске возбудили дело после поджога Музея неизвестного солдата
В Смоленске возбудили дело после поджога Музея неизвестного солдата - РИА Новости, 15.03.2025
В Смоленске возбудили дело после поджога Музея неизвестного солдата
Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра патриотического воспитания "Долг", в котором располагается музей неизвестного солдата, в Вязьме... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:30:00+03:00
2025-03-15T14:45:00+03:00
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происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра патриотического воспитания "Долг", в котором располагается музей неизвестного солдата, в Вязьме Смоленской области, задержан подозреваемый 15-летний местный житель, сообщают УФСБ и УМВД по Смоленской области."Сотрудники УМВД России по Смоленской области совместно с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемого в попытке поджога музея неизвестного солдата центра патриотического воспитания "Долг" в Вязьме", - говорится в сообщении УМВД.По данным УМВД, задержанный – 15-летний местный житель, он задержан по месту жительства.УФСБ по региону отмечает, что свои действия молодой человек объяснил попыткой заработать."С его слов, в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, предложив за вознаграждение в размере 320 000 рублей поджечь штаб всех смоленских поисковиков. Юноша согласился", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ночью в четверг он пришел к центру "Долг", разбил молотком стекло и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся."Данные действия не нанесли большого урона помещению, огнем частично были повреждены только окно и подоконник. Как пояснил несовершеннолетний, за выполнение задания ему не заплатили… В настоящее время молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК России ("Террористический акт"). Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении УФСБ.
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смоленск, происшествия, смоленская область, россия
Смоленск, Происшествия, Смоленская область, Россия
В Смоленске возбудили дело после поджога Музея неизвестного солдата

Дело о теракте возбудили после поджога Музея неизвестного солдата под Смоленском

© РИА Новости / Анатолий КарбиновСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Анатолий Карбинов
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра патриотического воспитания "Долг", в котором располагается музей неизвестного солдата, в Вязьме Смоленской области, задержан подозреваемый 15-летний местный житель, сообщают УФСБ и УМВД по Смоленской области.
"Сотрудники УМВД России по Смоленской области совместно с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемого в попытке поджога музея неизвестного солдата центра патриотического воспитания "Долг" в Вязьме", - говорится в сообщении УМВД.
По данным УМВД, задержанный – 15-летний местный житель, он задержан по месту жительства.
УФСБ по региону отмечает, что свои действия молодой человек объяснил попыткой заработать.
"С его слов, в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, предложив за вознаграждение в размере 320 000 рублей поджечь штаб всех смоленских поисковиков. Юноша согласился", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ночью в четверг он пришел к центру "Долг", разбил молотком стекло и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся.
"Данные действия не нанесли большого урона помещению, огнем частично были повреждены только окно и подоконник. Как пояснил несовершеннолетний, за выполнение задания ему не заплатили… В настоящее время молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК России ("Террористический акт"). Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении УФСБ.
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