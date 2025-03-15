https://ria.ru/20250315/delo-2005177919.html
Против сына основателя ChronoPay возбудили новое дело
Против сына основателя ChronoPay возбудили новое дело - РИА Новости, 15.03.2025
Против сына основателя ChronoPay возбудили новое дело
Новое уголовное дело, возбужденное в отношении сына основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского Петра, связано с угрозами в адрес судьи, сообщили... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T12:54:00+03:00
2025-03-15T12:54:00+03:00
2025-03-15T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Новое уголовное дело, возбужденное в отношении сына основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского Петра, связано с угрозами в адрес судьи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В июле 2024 года в отношении Врублевского-младшего московские следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве. Он объявлен в розыск и заочно арестован. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Врублевского-младшего возбуждено новое уголовное дело. "Уголовное дело возбуждено по трем статьям, в том числе за неуважение к суду и угрозы судье", - сказал собеседник агентства. В 2022 году был задержан отец фигуранта, Павел Врублевский. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей. У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет. DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. IT-предприниматель вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014 году. ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупки в интернете банковскими картами и через электронные кошельки.
https://ria.ru/20250114/moshennichestvo-1993562900.html
https://ria.ru/20250312/delo-2004494292.html
https://ria.ru/20250109/moshennichestvo-1992968991.html
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происшествия, технологии, россия, москва, аэрофлот, chronopay
Происшествия, Технологии, Россия, Москва, Аэрофлот, Chronopay
Против сына основателя ChronoPay возбудили новое дело
Новое уголовное дело сына основателя ChronoPay связано с угрозами в адрес судьи
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Новое уголовное дело, возбужденное в отношении сына основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского Петра, связано с угрозами в адрес судьи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В июле 2024 года в отношении Врублевского-младшего московские следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве. Он объявлен в розыск и заочно арестован. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Врублевского-младшего возбуждено новое уголовное дело.
"Уголовное дело возбуждено по трем статьям, в том числе за неуважение к суду и угрозы судье", - сказал собеседник агентства.
В 2022 году был задержан отец фигуранта, Павел Врублевский. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
У Врублевского уже были проблемы с законом в России
: в 2013 году Тушинский суд Москвы
приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом
". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.
DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. IT-предприниматель вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014 году.
ChronoPay
, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупки в интернете банковскими картами и через электронные кошельки.