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Против сына основателя ChronoPay завели новое уголовное дело - РИА Новости, 15.03.2025
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04:24 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/delo-2005142846.html
Против сына основателя ChronoPay завели новое уголовное дело
Против сына основателя ChronoPay завели новое уголовное дело - РИА Новости, 15.03.2025
Против сына основателя ChronoPay завели новое уголовное дело
Новое уголовное дело возбуждено против сына основателя ChronoPay Павла Врублевского Петра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:24:00+03:00
2025-03-15T04:24:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Новое уголовное дело возбуждено против сына основателя ChronoPay Павла Врублевского Петра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В июле 2024 года в отношении Врублевского-младшего московские следователи возбудили уголовное дело за вымогательство. Он объявлен в розыск и заочно арестован. "В отношении П. П. Врублевского 2004 года рождения возбуждено новое уголовное дело", - сказал собеседник агентства. В марте 2022 года был задержан отец фигуранта Павел Врублевский. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей. У Врублевского-старшего уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя. В итоге, у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет. DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. IT-предприниматель вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м. ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупки в интернете банковскими картами и через электронные кошельки.
https://ria.ru/20250305/delo-2003271919.html
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происшествия, технологии, россия, москва, chronopay, аэрофлот
Происшествия, Технологии, Россия, Москва, Chronopay, Аэрофлот
Против сына основателя ChronoPay завели новое уголовное дело

Против сына основателя ChronoPay Врублевского завели новое уголовное дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Новое уголовное дело возбуждено против сына основателя ChronoPay Павла Врублевского Петра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В июле 2024 года в отношении Врублевского-младшего московские следователи возбудили уголовное дело за вымогательство. Он объявлен в розыск и заочно арестован.
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"В отношении П. П. Врублевского 2004 года рождения возбуждено новое уголовное дело", - сказал собеседник агентства.
В марте 2022 года был задержан отец фигуранта Павел Врублевский. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
У Врублевского-старшего уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя. В итоге, у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет. DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. IT-предприниматель вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м.
ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупки в интернете банковскими картами и через электронные кошельки.
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