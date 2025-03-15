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Скандальные браки Чарли Чаплина: почему он бежал из США ради свадьбы - РИА Новости, 15.03.2025
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Культура
 
08:24 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/chaplin-2005066485.html
Скандальные браки Чарли Чаплина: почему он бежал из США ради свадьбы
Скандальные браки Чарли Чаплина: почему он бежал из США ради свадьбы - РИА Новости, 15.03.2025
Скандальные браки Чарли Чаплина: почему он бежал из США ради свадьбы
Он частенько оказывался в центре различных скандалов. Его личная жизнь, как и у всякой звезды кинематографа, была чрезвычайно насыщенной, и казалось, что... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T08:24:00+03:00
2025-03-15T08:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Он частенько оказывался в центре различных скандалов. Его личная жизнь, как и у всякой звезды кинематографа, была чрезвычайно насыщенной, и казалось, что ловелас, предпочитающий молодых девушек, никогда не остепенится.Но все же Чарли Чаплину удалось стать счастливым мужем и отцом, правда, произошло это уже в довольно зрелых годах. В брак мало кто верил из-за большой разницы в возрасте, жених был старше невесты на 36 лет. Тем не менее брак был счастливым, и у супругов было 8 детей.Всегда тянуло к молоденькимПервая любовь Чаплина Хетти Келли была танцовщицей. Они познакомились в Лондоне, когда Чаплину было 19 лет, а Хетти всего 14. После нескольких свиданий они расстались.Позднее Хетти Келли вышла замуж, Чаплин лишь пару раз общался с её братом. Хетти Келли рано умерла в 1918 году во время эпидемии "испанки". Чаплин узнал об этом только в 1921 году.Второй известный роман был у великого актера с Эдной Пёрвиэнс, с которой Чаплин познакомились в 1915 году в Лос-Анджелесе во время съёмок.Пара поддерживала романтические отношения во время их совместной работы в студиях Essanay и Mutual Films в 1916—1918 годах.Эдна оставалась главной актрисой в фильмах Чаплина до 1923 года. Чаплин еженедельно перечислял ей зарплату до самой её смерти в 1958 году."Она была безнадёжно зоологична"В 1918 году Чаплин первый раз женился на Харрис из-за её беременности. Позднее беременность оказалась ложной. 7 июля 1919 года у них родился сын — Норман Спенсер Чаплин. К несчастью, ребёнок прожил всего три дня.В 1920 году началась процедура развода, который сопровождался взаимными обвинениями. Позднее Чаплин в автобиографии написал об этом браке:"Милдред была не злой, но она была безнадёжно зоологична. Я никогда не мог добраться до её души — она была у неё забита каким-то розовым тряпьём и всякой чепухой".Поженились в Мексике, чтобы избежать проблем с закономВторой жене Чаплина было всего 16 лет на момент бракосочетания, чтобы избежать проблем с законом в США, свадьба прошла в Мексике.Жена-актриса снималась в фильмах "Золотая лихорадка", "Праздный класс", "Малыш". У супругов было двое сыновей: Чарльз Чаплин-младший и Сидни Эрл Чаплин.Этот брак также был недолог, пара развелась в 1928 году во время съёмок фильма "Цирк". Чаплин выплатил Лите 825 000 $ (по другим данным — 700 000 $) — невероятную по тем временам сумму, что стало причиной расследования налоговых органов.Биограф Чаплина Джойс Милтон указала на то, что отношения Чаплина и Литы Грей легли в основу романа Набокова "Лолита".Вот с таким солидным багажом Чарли Чаплин подошел к своему последнему, как оказалось, браку.Ему 54 года, а ей всего 18 летПохоже, что только в 54 года Чарли Чаплин узнал, что такое настоящее счастье. Актриса Уна О’Нил, которой на момент свадьбы было 18 лет, и стала его последней любовью и женой. Их не смутила разница в возрасте, составлявшая 36 лет.Отец Уны был категорически против их женитьбы и даже угрожал Чарли Чаплину, что совсем не удивительно – ведь он был всего на год старше будущего мужа своей дочери. Но Уна все равно вышла замуж наперекор отцу, после чего отец прервал с дочерью все контакты.Уна же отказалась от артистической карьеры, чтобы полностью посвятить себя семье. Несмотря на свою молодость, она получила прекрасное образование и была хорошо воспитана. Помимо красивой внешности, Уна обладала сильным и волевым характером. Между влюбленными супругами царила абсолютная гармония.Совместно они пережили самые тяжелые времена в жизни Чарли Чаплина. Из-за того, что он выступил в поддержку СССР в борьбе с фашизмом, в Америке он стал персоной нон-грата. Семья была вынуждена уехать из США и поселиться в Швейцарии. Они прожили вместе целых 34 года, и до конца своих дней Чарли Чаплин восхищался своей любимой женой.У них родилось 8 детей, последний из которых появился, когда Чарли было 72 года.Так удачный брак сделал великого комика его и супругу счастливыми, хотя поначалу в него мало кто верил.
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5
4.7
96
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Культура, Мексика, США, Лондон

Скандальные браки Чарли Чаплина: почему он бежал из США ради свадьбы

© Getty Images / BettmannЧарли Чаплин и Эдна Пёрвиэнс
Чарли Чаплин и Эдна Пёрвиэнс - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Getty Images / Bettmann
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Он частенько оказывался в центре различных скандалов. Его личная жизнь, как и у всякой звезды кинематографа, была чрезвычайно насыщенной, и казалось, что ловелас, предпочитающий молодых девушек, никогда не остепенится.
Но все же Чарли Чаплину удалось стать счастливым мужем и отцом, правда, произошло это уже в довольно зрелых годах. В брак мало кто верил из-за большой разницы в возрасте, жених был старше невесты на 36 лет. Тем не менее брак был счастливым, и у супругов было 8 детей.

Всегда тянуло к молоденьким

Первая любовь Чаплина Хетти Келли была танцовщицей. Они познакомились в Лондоне, когда Чаплину было 19 лет, а Хетти всего 14. После нескольких свиданий они расстались.
Позднее Хетти Келли вышла замуж, Чаплин лишь пару раз общался с её братом. Хетти Келли рано умерла в 1918 году во время эпидемии "испанки". Чаплин узнал об этом только в 1921 году.
© Фото : Общественное достояниеХетти Келли
Хетти Келли - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Общественное достояние
Хетти Келли
Второй известный роман был у великого актера с Эдной Пёрвиэнс, с которой Чаплин познакомились в 1915 году в Лос-Анджелесе во время съёмок.
Пара поддерживала романтические отношения во время их совместной работы в студиях Essanay и Mutual Films в 1916—1918 годах.
Эдна оставалась главной актрисой в фильмах Чаплина до 1923 года. Чаплин еженедельно перечислял ей зарплату до самой её смерти в 1958 году.
© Getty Images / ullstein bild Dtl.Чарли Чаплин и Эдна Пёрвиэнс в фильме "Солнечная сторона" (1919)
Чарли Чаплин и Эдна Пёрвиэнс в фильме Солнечная сторона (1919) - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / ullstein bild Dtl.
Чарли Чаплин и Эдна Пёрвиэнс в фильме "Солнечная сторона" (1919)

"Она была безнадёжно зоологична"

В 1918 году Чаплин первый раз женился на Харрис из-за её беременности. Позднее беременность оказалась ложной. 7 июля 1919 года у них родился сын — Норман Спенсер Чаплин. К несчастью, ребёнок прожил всего три дня.
© Getty Images / BettmannМилдред Харрис
Милдред Харрис - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / Bettmann
Милдред Харрис
В 1920 году началась процедура развода, который сопровождался взаимными обвинениями. Позднее Чаплин в автобиографии написал об этом браке:
"Милдред была не злой, но она была безнадёжно зоологична. Я никогда не мог добраться до её души — она была у неё забита каким-то розовым тряпьём и всякой чепухой".

Поженились в Мексике, чтобы избежать проблем с законом

Второй жене Чаплина было всего 16 лет на момент бракосочетания, чтобы избежать проблем с законом в США, свадьба прошла в Мексике.
© Getty Images / ullstein bild Dtl.Чарли Чаплин, Лита Грей и их сын Чарльз Чаплин-младший
Чарли Чаплин, Лита Грей и их сын Чарльз Чаплин-младший - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / ullstein bild Dtl.
Чарли Чаплин, Лита Грей и их сын Чарльз Чаплин-младший
Жена-актриса снималась в фильмах "Золотая лихорадка", "Праздный класс", "Малыш". У супругов было двое сыновей: Чарльз Чаплин-младший и Сидни Эрл Чаплин.
Этот брак также был недолог, пара развелась в 1928 году во время съёмок фильма "Цирк". Чаплин выплатил Лите 825 000 $ (по другим данным — 700 000 $) — невероятную по тем временам сумму, что стало причиной расследования налоговых органов.
© Getty Images / API / Gamma-Rapho Чарли Чаплин и Лита Грей. 1924 год
Чарли Чаплин и Лита Грей. 1924 год - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / API / Gamma-Rapho
Чарли Чаплин и Лита Грей. 1924 год
Биограф Чаплина Джойс Милтон указала на то, что отношения Чаплина и Литы Грей легли в основу романа Набокова "Лолита".
Вот с таким солидным багажом Чарли Чаплин подошел к своему последнему, как оказалось, браку.

Ему 54 года, а ей всего 18 лет

Похоже, что только в 54 года Чарли Чаплин узнал, что такое настоящее счастье. Актриса Уна О’Нил, которой на момент свадьбы было 18 лет, и стала его последней любовью и женой. Их не смутила разница в возрасте, составлявшая 36 лет.
© Getty Images / BettmannЧарли Чаплин и Уна О'Нил
Чарли Чаплин и Уна О'Нил - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / Bettmann
Чарли Чаплин и Уна О'Нил
Отец Уны был категорически против их женитьбы и даже угрожал Чарли Чаплину, что совсем не удивительно – ведь он был всего на год старше будущего мужа своей дочери. Но Уна все равно вышла замуж наперекор отцу, после чего отец прервал с дочерью все контакты.
Уна же отказалась от артистической карьеры, чтобы полностью посвятить себя семье. Несмотря на свою молодость, она получила прекрасное образование и была хорошо воспитана. Помимо красивой внешности, Уна обладала сильным и волевым характером. Между влюбленными супругами царила абсолютная гармония.
© AP PhotoЧарли Чаплин с женой Уной и детьми на Французской ривьере. 1957 год
Чарли Чаплин с женой Уной и детьми на Французской ривьере. 1957 год - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo
Чарли Чаплин с женой Уной и детьми на Французской ривьере. 1957 год
Совместно они пережили самые тяжелые времена в жизни Чарли Чаплина. Из-за того, что он выступил в поддержку СССР в борьбе с фашизмом, в Америке он стал персоной нон-грата. Семья была вынуждена уехать из США и поселиться в Швейцарии. Они прожили вместе целых 34 года, и до конца своих дней Чарли Чаплин восхищался своей любимой женой.
У них родилось 8 детей, последний из которых появился, когда Чарли было 72 года.
Так удачный брак сделал великого комика его и супругу счастливыми, хотя поначалу в него мало кто верил.
 
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