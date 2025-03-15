https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005160015.html
ПВО уничтожила три украинских беспилотника
ПВО уничтожила три украинских беспилотника - РИА Новости, 15.03.2025
ПВО уничтожила три украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО в период с 7.45 до 8.10 мск уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Черным морем, сообщило Минобороны... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:47:00+03:00
2025-03-15T09:47:00+03:00
2025-03-15T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 7.45 до 8.10 мск уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Черным морем, сообщило Минобороны РФ."Пятнадцатого марта текущего года в период с 7.45 до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, брянская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила три украинских беспилотника
МО РФ: ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Брянской областью и Черным морем