https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005160015.html

ПВО уничтожила три украинских беспилотника

ПВО уничтожила три украинских беспилотника - РИА Новости, 15.03.2025

ПВО уничтожила три украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО в период с 7.45 до 8.10 мск уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Черным морем, сообщило Минобороны... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T09:47:00+03:00

2025-03-15T09:47:00+03:00

2025-03-15T09:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 7.45 до 8.10 мск уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Черным морем, сообщило Минобороны РФ."Пятнадцатого марта текущего года в период с 7.45 до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, брянская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)