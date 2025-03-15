https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005150030.html

Брянский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников

Брянский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 15.03.2025

Брянский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников

Пострадавших нет в Брянской области, где ночью силами ПВО были уничтожены семь беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:14:00+03:00

2025-03-15T08:14:00+03:00

2025-03-15T08:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пострадавших нет в Брянской области, где ночью силами ПВО были уничтожены семь беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтоженных и перехваченных российскими средствами ПВО над Брянской областью семи украинских беспилотников. "В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружены и уничтожены семь БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал губернатор. Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия