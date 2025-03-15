https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005150030.html
Брянский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников
Брянский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 15.03.2025
Брянский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников
Пострадавших нет в Брянской области, где ночью силами ПВО были уничтожены семь беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T08:14:00+03:00
2025-03-15T08:14:00+03:00
2025-03-15T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пострадавших нет в Брянской области, где ночью силами ПВО были уничтожены семь беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтоженных и перехваченных российскими средствами ПВО над Брянской областью семи украинских беспилотников. "В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружены и уничтожены семь БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал губернатор. Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Брянский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников
Богомаз: в Брянской области ночью уничтожили семь БПЛА, никто не пострадал