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Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.03.2025
Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили 126 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:21:00+03:00
2025-03-15T07:21:00+03:00
2025-03-15T09:28:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 126 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Российские военные ликвидировали:По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, большую часть БПЛА нейтрализовали и перехватили в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части Волгограда. После падения обломков загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушили. Пострадавших и повреждений объектов нет.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района, повреждены несколько частных домов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, волгоградская область, воронежская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Волгоградская область, Воронежская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников
Минобороны: над регионами России ночью уничтожили 126 БПЛА ВСУ