Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 15.03.2025 (обновлено: 09:28 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005147733.html
Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.03.2025
Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили 126 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:21:00+03:00
2025-03-15T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
волгоградская область
воронежская область
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 126 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Российские военные ликвидировали:По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, большую часть БПЛА нейтрализовали и перехватили в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части Волгограда. После падения обломков загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушили. Пострадавших и повреждений объектов нет.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района, повреждены несколько частных домов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
волгоградская область
воронежская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, волгоградская область, воронежская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Волгоградская область, Воронежская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников

Минобороны: над регионами России ночью уничтожили 126 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 126 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.
Российские военные ликвидировали:
  • 64 БПЛА — над Волгоградской областью;
  • 38 дронов — над Воронежской областью;
  • 14 — над Белгородской областью;
  • семь беспилотников — над Брянской областью;
  • два дрона — над Ростовской областью;
  • один — над Курской областью.
По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, большую часть БПЛА нейтрализовали и перехватили в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части Волгограда. После падения обломков загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушили. Пострадавших и повреждений объектов нет.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района, повреждены несколько частных домов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВолгоградская областьВоронежская областьБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала