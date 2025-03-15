https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005147733.html

Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.03.2025

Силы ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников

Вооруженные силы ночью сбили 126 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T07:21:00+03:00

2025-03-15T07:21:00+03:00

2025-03-15T09:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

волгоградская область

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белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 126 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Российские военные ликвидировали:По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, большую часть БПЛА нейтрализовали и перехватили в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части Волгограда. После падения обломков загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушили. Пострадавших и повреждений объектов нет.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района, повреждены несколько частных домов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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