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В двух районах Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:44 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005146197.html
В двух районах Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
В двух районах Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 15.03.2025
В двух районах Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА отражена ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T06:44:00+03:00
2025-03-15T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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ростовская область
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ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь
В двух районах Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

Слюсарь: в двух районах Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьЧертковский районЮрий Слюсарь
 
 
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