https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005146197.html

В двух районах Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

В двух районах Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 15.03.2025

В двух районах Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

Атака БПЛА отражена ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T06:44:00+03:00

2025-03-15T06:44:00+03:00

2025-03-15T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

чертковский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005144191.html

ростовская область

чертковский район

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ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь