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Житель Танзании подарил российским военным беспилотник - РИА Новости, 15.03.2025
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https://ria.ru/20250315/bespilotnik-2005215058.html
Житель Танзании подарил российским военным беспилотник
Житель Танзании подарил российским военным беспилотник - РИА Новости, 15.03.2025
Житель Танзании подарил российским военным беспилотник
Беспилотник Mavic, подаренный гражданином Танзании, будет помогать ВС РФ уничтожать врага на Дзержинском направлении, дрон вручили оператору БПЛА штурмового... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:18:00+03:00
2025-03-15T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
танзания
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Беспилотник Mavic, подаренный гражданином Танзании, будет помогать ВС РФ уничтожать врага на Дзержинском направлении, дрон вручили оператору БПЛА штурмового подразделения 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал передавший дрон человек, житель далекой Танзании получил премию на работе и изъявил желание помочь фронту, отправив товарищу в России необходимую сумму на его приобретение. Единственная его просьба заключалась в том, чтобы дрон попал в руки именно тому, кто им будет управлять. По словам бойца взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Тунгус", подаренный гражданином Танзании беспилотник очень поможет на линии боевого соприкосновения нашим боевым подразделениям, освобождающим территории от украинских боевиков. "Вот ребятам, товарищам, которые на первой линии, которым очень трудно дойти, мы сбрасываем с помощью таких дронов еду, воду, то есть всё, что сбрасывается, по возможности всё сбрасываем. И они очень большой урон приносят противнику. Вот именно вот эта маленькая "птичка", она может разобрать позицию, ну, за день точно разберёт. И огневое воздействие на позиции противника нанести - только с помощью вот этой "птички", - рассказал боец о дальнейшем применении беспилотника. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250307/dron-2003526329.html
https://ria.ru/20250120/predprinimatel-1994706568.html
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353
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353
60
Беспилотник Mavic, подаренный гражданином Танзании российской армии
Беспилотник Mavic, подаренный гражданином Танзании, будет помогать армии России уничтожать врага на дзержинском направлении, дрон вручили оператору БПЛА штурмового подразделения 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал передавший дрон человек, танзаниец получил премию на работе и захотел помочь фронту, отправив товарищу в России деньги на приобретение дрона.
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танзания, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Танзания, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Житель Танзании подарил российским военным беспилотник

Российским штурмовикам в ДНР вручили подаренный жителем Танзании дрон Mavic

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Беспилотник Mavic, подаренный гражданином Танзании, будет помогать ВС РФ уничтожать врага на Дзержинском направлении, дрон вручили оператору БПЛА штурмового подразделения 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал передавший дрон человек, житель далекой Танзании получил премию на работе и изъявил желание помочь фронту, отправив товарищу в России необходимую сумму на его приобретение. Единственная его просьба заключалась в том, чтобы дрон попал в руки именно тому, кто им будет управлять.
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По словам бойца взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Тунгус", подаренный гражданином Танзании беспилотник очень поможет на линии боевого соприкосновения нашим боевым подразделениям, освобождающим территории от украинских боевиков.
"Вот ребятам, товарищам, которые на первой линии, которым очень трудно дойти, мы сбрасываем с помощью таких дронов еду, воду, то есть всё, что сбрасывается, по возможности всё сбрасываем. И они очень большой урон приносят противнику. Вот именно вот эта маленькая "птичка", она может разобрать позицию, ну, за день точно разберёт. И огневое воздействие на позиции противника нанести - только с помощью вот этой "птички", - рассказал боец о дальнейшем применении беспилотника.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
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Специальная военная операция на УкраинеТанзанияРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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