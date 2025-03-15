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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.03.2025
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 12.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:52:00+03:00
2025-03-15T14:52:00+03:00
2025-03-15T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Пятнадцатого марта около 12.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее в субботу министерство сообщило, что за прошедшую ночь ПВО уничтожила и перехватила 126 украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью