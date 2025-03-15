В ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества
Мирошник: в ЛНР сбили дрон ВСУ с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества
БПЛА, сбитый системой ПВО в небе над Луганском. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Вооруженные силы сбили в ЛНР украинский беспилотник с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом. БПЛА производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке", — сообщил собеседник агентства.
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Дипломат уточнил, что БПЛА перехватили в районе села Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет воинских подразделений.
"Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа. Что не отменяет факта применения ВСУ химического отравляющего вещества против гражданского населения, что запрещено целым рядом международных конвенций", — отметил Мирошник.
По его мнению, целью атаки беспилотника был гражданский объект.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления Киева должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
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