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В ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 15.03.2025 (обновлено: 11:34 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/bespilotnik-2005163950.html
В ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества
В ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества - РИА Новости, 15.03.2025
В ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества
Вооруженные силы сбили в ЛНР украинский беспилотник с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:33:00+03:00
2025-03-15T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия
германия
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Вооруженные силы сбили в ЛНР украинский беспилотник с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом. БПЛА производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке", — сообщил собеседник агентства.Дипломат уточнил, что БПЛА перехватили в районе села Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет воинских подразделений. "Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа. Что не отменяет факта применения ВСУ химического отравляющего вещества против гражданского населения, что запрещено целым рядом международных конвенций", — отметил Мирошник.По его мнению, целью атаки беспилотника был гражданский объект.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления Киева должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250115/otrava-1993698131.html
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html
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луганская народная республика, безопасность, родион мирошник, вооруженные силы украины, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Россия, Германия
В ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества

Мирошник: в ЛНР сбили дрон ВСУ с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБПЛА, сбитый системой ПВО в небе над Луганском
БПЛА, сбитый системой ПВО в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БПЛА, сбитый системой ПВО в небе над Луганском. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Вооруженные силы сбили в ЛНР украинский беспилотник с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом. БПЛА производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке", — сообщил собеседник агентства.
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Дипломат уточнил, что БПЛА перехватили в районе села Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет воинских подразделений.
"Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа. Что не отменяет факта применения ВСУ химического отравляющего вещества против гражданского населения, что запрещено целым рядом международных конвенций", — отметил Мирошник.
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По его мнению, целью атаки беспилотника был гражданский объект.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления Киева должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныРоссияГермания
 
 
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