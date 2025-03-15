https://ria.ru/20250315/bespilotnik-2005163950.html

В ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества

В ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества - РИА Новости, 15.03.2025

В ЛНР сбили украинский дрон с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества

Вооруженные силы сбили в ЛНР украинский беспилотник с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T10:33:00+03:00

2025-03-15T10:33:00+03:00

2025-03-15T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

родион мирошник

вооруженные силы украины

россия

германия

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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Вооруженные силы сбили в ЛНР украинский беспилотник с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом. БПЛА производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке", — сообщил собеседник агентства.Дипломат уточнил, что БПЛА перехватили в районе села Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет воинских подразделений. "Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа. Что не отменяет факта применения ВСУ химического отравляющего вещества против гражданского населения, что запрещено целым рядом международных конвенций", — отметил Мирошник.По его мнению, целью атаки беспилотника был гражданский объект.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления Киева должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250115/otrava-1993698131.html

https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, безопасность, родион мирошник, вооруженные силы украины, россия, германия