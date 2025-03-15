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В Берлине прошла демонстрация против повышения расходов на оборону - РИА Новости, 15.03.2025
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19:28 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/berlin-2005229762.html
В Берлине прошла демонстрация против повышения расходов на оборону
В Берлине прошла демонстрация против повышения расходов на оборону - РИА Новости, 15.03.2025
В Берлине прошла демонстрация против повышения расходов на оборону
Около тысячи человек вышли на демонстрацию в Берлине против повышения расходов Германии на оборону путем увеличения заимствований, сообщает издание... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:28:00+03:00
2025-03-15T19:28:00+03:00
в мире
германия
украина
фридрих мерц
хдс/хсс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Около тысячи человек вышли на демонстрацию в Берлине против повышения расходов Германии на оборону путем увеличения заимствований, сообщает издание Tagesspiegel. "Около тысячи человек вышли в субботу на демонстрацию перед Бранденбургскими воротами в Берлине против предлагаемой поправки в конституцию, направленной на наращивание военного потенциала бундесвера", - говорится в статье. В мероприятии принимают участие сторонники "Левой" партии, "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), различных движений антифашистов и сторонников мира, пишет издание. На плакатах участников можно увидеть лозунги "США, ЦРУ и НАТО, убирайтесь с Украины", "Нет кредитам на войну!", "Мир был бы катастрофой для оборонной промышленности", сообщает Tagesspiegel. В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения инициативы о повышении госдолга от ХДС/ХСС и социал-демократов, которые ведут консультации о создании коалиции. Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта. Ранее издание Bild сообщило, что предметом обсуждения ХДС/ХСС и СДПГ является возможность создания двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства. Среди вариантов рассматривается создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине в размере 3 миллиардов евро. Позднее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил, что его фракция совместно с СДПГ внесет в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
https://ria.ru/20250313/germaniya-2004799003.html
https://ria.ru/20250310/merts-2004108117.html
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в мире, германия, украина, фридрих мерц, хдс/хсс, центральное разведывательное управление (цру), нато, берлин (город)
В мире, Германия, Украина, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Берлин (город)
В Берлине прошла демонстрация против повышения расходов на оборону

Демонстрация против увеличения расходов ФРГ на оборону проходит в Берлине

© Фото : соцсетиУчастники демонстрации перед Бранденбургскими воротами в Берлине, Германия. 15 марта 2025
Участники демонстрации перед Бранденбургскими воротами в Берлине, Германия. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : соцсети
Участники демонстрации перед Бранденбургскими воротами в Берлине, Германия. 15 марта 2025
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Около тысячи человек вышли на демонстрацию в Берлине против повышения расходов Германии на оборону путем увеличения заимствований, сообщает издание Tagesspiegel.
"Около тысячи человек вышли в субботу на демонстрацию перед Бранденбургскими воротами в Берлине против предлагаемой поправки в конституцию, направленной на наращивание военного потенциала бундесвера", - говорится в статье.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Союз Сары Вагенкнехт" обратился в КС Германии из-за заседаний бундестага
13 марта, 16:55
В мероприятии принимают участие сторонники "Левой" партии, "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), различных движений антифашистов и сторонников мира, пишет издание.
На плакатах участников можно увидеть лозунги "США, ЦРУ и НАТО, убирайтесь с Украины", "Нет кредитам на войну!", "Мир был бы катастрофой для оборонной промышленности", сообщает Tagesspiegel.
В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения инициативы о повышении госдолга от ХДС/ХСС и социал-демократов, которые ведут консультации о создании коалиции. Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта.
Ранее издание Bild сообщило, что предметом обсуждения ХДС/ХСС и СДПГ является возможность создания двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства. Среди вариантов рассматривается создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине в размере 3 миллиардов евро.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Депутаты АдГ подали ходатайства в конституционный суд из-за планов Мерца
10 марта, 14:48
Позднее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил, что его фракция совместно с СДПГ внесет в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США.
В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры с "Зелеными" о повышении трат на оборону
8 марта, 20:29
 
В миреГерманияУкраинаФридрих МерцХДС/ХССЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОБерлин (город)
 
 
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