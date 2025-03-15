Белорусы смогут поучаствовать в праймериз Единой России
Якушев: проживающие в России белорусы смогут принять участие в праймериз ЕР
Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Граждане Белоруссии, проживающие на территории РФ, смогут принять участие в праймериз партии "Единая Россия", заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты. Ранее сообщалось о том, что "Единая Россия" начала регистрацию участников предварительного голосования, которая продлится до 24 апреля.
"То, что касается Единого дня голосования в этом году, у нас начался праймериз, как раз идет заявочная кампания, и подписанный документ сегодня как раз позволяет гражданам Республики Беларусь, которые проживают сегодня на территории Российской Федерации, в принципе, в этом праймеризе поучаствовать", - сказал Якушев журналистам.
Якушев обратил внимание на то, что если граждане Белоруссии захотят принять участие в праймериз 2025, то "Единая Россия" создаст для этого необходимые условия.
"В этом году у нас будет замещаться порядка 43 тысяч мандатов в органах местного самоуправления. Поэтому достаточно широкое поле, где та категории людей, о которых говорится в этом соглашении, могут в этом мероприятии принять самое активное участие. Поэтому, если такое желание будет, если появятся люди, которые сегодня, в том числе хотят под флагом "Единой России" пойти на выборы уже в 2025 году, то у нас для этого все инструменты имеются", - пояснил секретарь генсовета ЕР.