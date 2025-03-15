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На акции протеста в Белграде произошли потасовки

На акции протеста в Белграде произошли потасовки - РИА Новости, 15.03.2025

На акции протеста в Белграде произошли потасовки

МВД Сербии заявило о ряде инцидентов и драк среди протестующих студентов и сторонников оппозиции в Белграде после несогласованного протеста в субботу вечером. РИА Новости, 15.03.2025

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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. МВД Сербии заявило о ряде инцидентов и драк среди протестующих студентов и сторонников оппозиции в Белграде после несогласованного протеста в субботу вечером.Обстановка перед городским собранием Белграда накаляется после протеста студентов и сторонников оппозиции, звучат разрывы петард и агрессивное скандирование групп молодых людей, многие из которых в масках."В нескольких местах в центре Белграда произошли инциденты и драки между частью участников сегодняшнего протеста, которые несколько раз нападали на сотрудников полиции, пытаясь препятствовать исполнению ими служебных обязанностей и вызвать беспорядки", - указала пресс-служба МВД.Пресс-служба МВД распространила последнее предупреждение зачинщикам беспорядков перед интервенцией полиции.Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.У здания городского собрания Белграда через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в ее сторону было ранее брошено несколько предметов, протестующие также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.После 19.30 (21.30 мск) площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард.Толпа продолжает расти, атмосфера нервозная, звучат агрессивные выкрики.Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была объявлена "Днем Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников.Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

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Обстановка у здания городского собрания Белграда Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски. У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов. 2025-03-15T22:29 true PT0M23S

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Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде 2025-03-15T22:29 true PT0M03S

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