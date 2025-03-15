https://ria.ru/20250315/belgrad-2005248050.html
На акции протеста в Белграде произошли потасовки
На акции протеста в Белграде произошли потасовки - РИА Новости, 15.03.2025
На акции протеста в Белграде произошли потасовки
МВД Сербии заявило о ряде инцидентов и драк среди протестующих студентов и сторонников оппозиции в Белграде после несогласованного протеста в субботу вечером. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T22:29:00+03:00
2025-03-15T22:29:00+03:00
2025-03-15T22:43:00+03:00
белград (город)
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. МВД Сербии заявило о ряде инцидентов и драк среди протестующих студентов и сторонников оппозиции в Белграде после несогласованного протеста в субботу вечером.Обстановка перед городским собранием Белграда накаляется после протеста студентов и сторонников оппозиции, звучат разрывы петард и агрессивное скандирование групп молодых людей, многие из которых в масках."В нескольких местах в центре Белграда произошли инциденты и драки между частью участников сегодняшнего протеста, которые несколько раз нападали на сотрудников полиции, пытаясь препятствовать исполнению ими служебных обязанностей и вызвать беспорядки", - указала пресс-служба МВД.Пресс-служба МВД распространила последнее предупреждение зачинщикам беспорядков перед интервенцией полиции.Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.У здания городского собрания Белграда через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в ее сторону было ранее брошено несколько предметов, протестующие также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.После 19.30 (21.30 мск) площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард.Толпа продолжает расти, атмосфера нервозная, звучат агрессивные выкрики.Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была объявлена "Днем Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников.Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Обстановка у здания городского собрания Белграда
Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски.
У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов.
2025-03-15T22:29
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PT0M23S
Кордон полиции и тысячи митингующих: акция протеста в Белграде
Протестующие заполнили весь центр Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Перед расположенным через дорогу от Скупщины городским собранием Белграда выставлен тяжело экипированный кордон полиции в несколько рядов.
2025-03-15T22:29
true
PT0M18S
Протестующие перекрыли улицы около администрации президента Сербии
Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников сербского президента Вучича, передает корреспондент РИА Новости.
2025-03-15T22:29
true
PT0M38S
Колонна из ста тракторов выдвинулась в сторону центра Белграда
Колонна из ста тракторов поддержавших протесты сербских фермеров выдвинулась в сторону центра Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Сообщается также, что снайперы появились на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда. Само здание Скупщины оцеплено полицейскими.
2025-03-15T22:29
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Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде
Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде
2025-03-15T22:29
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PT0M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белград (город), сербия, в мире, видео
Белград (город), Сербия, В мире
На акции протеста в Белграде произошли потасовки
МВД Сербии сообщило о ряде инцидентов и потасовок на акции в Белграде
БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. МВД Сербии заявило о ряде инцидентов и драк среди протестующих студентов и сторонников оппозиции в Белграде после несогласованного протеста в субботу вечером.
Обстановка перед городским собранием Белграда
накаляется после протеста студентов и сторонников оппозиции, звучат разрывы петард и агрессивное скандирование групп молодых людей, многие из которых в масках.
"В нескольких местах в центре Белграда произошли инциденты и драки между частью участников сегодняшнего протеста, которые несколько раз нападали на сотрудников полиции, пытаясь препятствовать исполнению ими служебных обязанностей и вызвать беспорядки", - указала пресс-служба МВД.
Пресс-служба МВД распространила последнее предупреждение зачинщикам беспорядков перед интервенцией полиции.
Ранее пресс-служба МВД Сербии
сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.
У здания городского собрания Белграда через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в ее сторону было ранее брошено несколько предметов, протестующие также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.
После 19.30 (21.30 мск) площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард.
Толпа продолжает расти, атмосфера нервозная, звучат агрессивные выкрики.
Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.
МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была объявлена "Днем Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников.
Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.
В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.
Посольство России
, диппредставительство США
и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.
Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.