https://ria.ru/20250315/belgrad-2005243969.html

Протестующие в Белграде начали взрывать петарды

Протестующие в Белграде начали взрывать петарды - РИА Новости, 15.03.2025

Протестующие в Белграде начали взрывать петарды

Протестующие у здания городского собрания в Белграде выкрикивают агрессивные лозунги и взрывают петарды, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.03.2025

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БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Протестующие у здания городского собрания в Белграде выкрикивают агрессивные лозунги и взрывают петарды, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В Сербии четыре месяца продолжаются митинги студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.Сегодня акция стартовала у Бранкова моста через реку Сава, которая служит границей центра Белграда. Главное собрание началось в 17:00 (19:00) на площади перед Скупщиной. После 19:30 (21:30 мск) там начали собираться группы молодых людей спортивного вида, многие из которых были в капюшонах и масках. Перед кордоном полиции, расположенном у здания городского собрания, стали раздаваться оскорбительные лозунги. Прогремело несколько взрывов крупных петард. Толпа продолжает расти."В нескольких местах в центре Белграда произошли инциденты и драки между частью участников сегодняшнего протеста, которые несколько раз нападали на сотрудников полиции, пытаясь препятствовать исполнению ими служебных обязанностей и вызвать беспорядки", — заявили в пресс-службе МВД Сербии.Ведомство распространило последнее предупреждение зачинщикам волнений перед интервенцией силовиков.Накануне президент страны Александр Вучич заявил, что субботний протестный митинг не был согласован. Он предупредил о задержании всех, кто попытается напасть на оппонентов вне зависимости от того, идет ли речь об оппозиции или о сторонниках властей.Протесты в СербииПротесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с конца прошлого года. Митингующие блокируют работу многих высших учебных заведений, перекрывают дороги и развязки.В числе их требований: публикация документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии, освобождение от преследования всех задержанных на манифестациях.В январе Вучич подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Кроме того, обнародованы документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.Власти Сербии считают, что цель манифестантов — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил глава государства, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005237403.html

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Обстановка у здания городского собрания Белграда Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски. У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов. 2025-03-15T21:47 true PT0M23S

Кордон полиции и тысячи митингующих: акция протеста в Белграде Протестующие заполнили весь центр Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Перед расположенным через дорогу от Скупщины городским собранием Белграда выставлен тяжело экипированный кордон полиции в несколько рядов. 2025-03-15T21:47 true PT0M18S

Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде 2025-03-15T21:47 true PT0M03S

Протестующие перекрыли улицы около администрации президента Сербии Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников сербского президента Вучича, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-15T21:47 true PT0M38S

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белград (город), сербия, в мире, александр вучич