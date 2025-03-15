https://ria.ru/20250315/belgrad-2005231499.html
В Белграде протестующие заполнили весь центр города
В Белграде протестующие заполнили весь центр города - РИА Новости, 15.03.2025
В Белграде протестующие заполнили весь центр города
Протестующие заполнили весь центр Белграда, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:42:00+03:00
2025-03-15T19:42:00+03:00
2025-03-15T20:58:00+03:00
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БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Протестующие заполнили весь центр Белграда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Акция началась у Бранкова моста через реку Сава, которая служит границей центра города, и тянется на 2,5 километра до площади Славия. Проспект Короля Милана и бульвар Короля Александра почти полностью заняты митингующими. Из-за большого количества людей одна из колонн тракторов, приехавших для участия в манифестации, не смогла проехать в центр Белграда и остановилась на Бранковом мосту. К 18:30 (20:30 мск) активисты, поддерживающие порядок на акции, выстроились в цепочку и стали направлять собравшихся на площади перед парламентом к выходящим с нее улицам. У здания городского собрания через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в сторону которой чуть ранее митингующие бросили несколько предметов, они также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.Жандармерия, в свою очередь, взяла под усиленную охрану палаточный лагерь у администрации президента Александра Вучича в Пионерском парке, где расположись его единомышленники, выступающие за окончание четырехмесячной забастовки вузов. При этом никаких стычек с участием протестующими не происходит, они ограничиваются неприличными жестами и выкриками."По оценке полиции, на сегодняшних собраниях на их пике во всех местах в Белграде число участников было около 107 тысяч, из которых большинство прибыли из внутренних регионов, в настоящий момент число участников снизилось и продолжает опадать. Крупных инцидентов и нарушений общественного порядка не было", — заявили в пресс-службе МВД страны.Сербский лидер накануне заявил, что протестную акцию не согласовали с властями. Он предупредил о задержании всех, кто попытается напасть на оппонентов вне зависимости от того, какую сторону они поддерживают. При этом глава государства призвал силовиков не применять силу, кроме крайних случаев.Протесты в СербииПротесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с конца прошлого года. Поводом для них стала гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Митингующие блокируют работу многих высших учебных заведений, перекрывают дороги и развязки.В числе их требований: публикация документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии, освобождение от преследования всех задержанных на манифестациях.В январе Вучич подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Кроме того, обнародованы документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил глава государства, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005190466.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кордон полиции и тысячи митингующих: акция протеста в Белграде
Протестующие заполнили весь центр Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Перед расположенным через дорогу от Скупщины городским собранием Белграда выставлен тяжело экипированный кордон полиции в несколько рядов.
2025-03-15T19:42
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PT0M18S
Колонна из ста тракторов выдвинулась в сторону центра Белграда
Колонна из ста тракторов поддержавших протесты сербских фермеров выдвинулась в сторону центра Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Сообщается также, что снайперы появились на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда. Само здание Скупщины оцеплено полицейскими.
2025-03-15T19:42
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PT1M32S
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Протестующие перекрыли улицы около администрации президента Сербии
Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников сербского президента Вучича, передает корреспондент РИА Новости.
2025-03-15T19:42
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
В Белграде протестующие заполнили весь центр города
Протестующие студенты и сторонники оппозиции заполнили весь центр Белграда
БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Протестующие заполнили весь центр Белграда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция началась у Бранкова моста через реку Сава, которая служит границей центра города, и тянется на 2,5 километра до площади Славия. Проспект Короля Милана и бульвар Короля Александра почти полностью заняты митингующими.
Из-за большого количества людей одна из колонн тракторов, приехавших для участия в манифестации, не смогла проехать в центр Белграда
и остановилась на Бранковом мосту.
К 18:30 (20:30 мск) активисты, поддерживающие порядок на акции, выстроились в цепочку и стали направлять собравшихся на площади перед парламентом к выходящим с нее улицам. У здания городского собрания через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в сторону которой чуть ранее митингующие бросили несколько предметов, они также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.
Жандармерия, в свою очередь, взяла под усиленную охрану палаточный лагерь у администрации президента Александра Вучича в Пионерском парке, где расположись его единомышленники, выступающие за окончание четырехмесячной забастовки вузов. При этом никаких стычек с участием протестующими не происходит, они ограничиваются неприличными жестами и выкриками.
"По оценке полиции, на сегодняшних собраниях на их пике во всех местах в Белграде число участников было около 107 тысяч, из которых большинство прибыли из внутренних регионов, в настоящий момент число участников снизилось и продолжает опадать. Крупных инцидентов и нарушений общественного порядка не было", — заявили в пресс-службе МВД страны.
Сербский лидер накануне заявил, что протестную акцию не согласовали с властями. Он предупредил о задержании всех, кто попытается напасть на оппонентов вне зависимости от того, какую сторону они поддерживают. При этом глава государства призвал силовиков не применять силу, кроме крайних случаев.
Протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с конца прошлого года. Поводом для них стала гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Митингующие блокируют работу многих высших учебных заведений, перекрывают дороги и развязки.
В числе их требований: публикация документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии, освобождение от преследования всех задержанных на манифестациях.
В январе Вучич подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Кроме того, обнародованы документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил глава государства, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.