https://ria.ru/20250315/belgrad-2005229281.html

Колонна протестующих на тракторах прибыла на площадь к парламенту Сербии

Колонна протестующих на тракторах прибыла на площадь к парламенту Сербии - РИА Новости, 15.03.2025

Колонна протестующих на тракторах прибыла на площадь к парламенту Сербии

Колонна из около 100 тракторов и тысячи протестующих студентов и сторонников оппозиции собралась на площади перед Скупщиной (парламентом) в центра Белграда,... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T19:24:00+03:00

2025-03-15T19:24:00+03:00

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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Колонна из около 100 тракторов и тысячи протестующих студентов и сторонников оппозиции собралась на площади перед Скупщиной (парламентом) в центра Белграда, передает корреспондент РИА Новости.Около полудня тысячи жителей муниципалитетов Нови-Београд и Земун блокировали движение на крупнейшей круговой развязке у здания муниципалитета Нови-Београд. К ним с северо-запада города направилась колонна из около 100 тракторов, которая в 13.20 (15.20 мск) выдвинулась в сторону центра Белграда. Ей потребовалось несколько часов, чтобы с массой демонстрантов миновать Бранков мост через реку Сава и по центральным улицам добраться до площади перед парламентом.Перед расположенным через дорогу от Скупщины городским собранием Белграда выставлен тяжело экипированный кордон полиции в несколько рядов.Трактора поставлены в ряд на некотором удалении от здания заксобрания. На них национальная символика, флаги, протестные лозунги.МВД накануне пообещало предоставить официальные данные о числе участников протестной акции в субботу. По оценкам корреспондента РИА Новости, к 17.00 (19.00 мск) десятки тысяч человек стягиваются на площадь через прилегающие улицы.Они несут флаги, лозунги, свистят и гудят в вувузелы, скандируют лозунг протестов "Качай!"Еще одним местом собрания должна стать площадь Славия в нескольких кварталах от Скупщины, куда плотная толпа медленно двигается по перекрытой центральной улице Краля Милана.Общественный транспорт в Белграде остановлен в субботу, перекрыты многие улицы города, на оставшихся много автомобилей с национальными флагами, они сигналят пешеходам, которые поддерживают их ободряющими выкриками и свистом.Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота объявлена "Днем Д", активистов призывали прибыть в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников.Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции, и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

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Колонна из ста тракторов выдвинулась в сторону центра Белграда Колонна из ста тракторов поддержавших протесты сербских фермеров выдвинулась в сторону центра Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Сообщается также, что снайперы появились на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда. Само здание Скупщины оцеплено полицейскими. 2025-03-15T19:24 true PT1M32S

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