https://ria.ru/20250315/belgrad-2005207642.html

Колонна тракторов и протестующих въехала на мост, ведущий к центру Белграда

Колонна тракторов и протестующих въехала на мост, ведущий к центру Белграда - РИА Новости, 15.03.2025

Колонна тракторов и протестующих въехала на мост, ведущий к центру Белграда

Колонна из около 100 тракторов и тысячи протестующих студентов и сторонников оппозиции въехала на мост, ведущий в центр из района Нови-Београд (Новый Белград) в РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:42:00+03:00

2025-03-15T16:42:00+03:00

2025-03-15T17:07:00+03:00

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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Колонна из около 100 тракторов и тысячи протестующих студентов и сторонников оппозиции въехала на мост, ведущий в центр из района Нови-Београд (Новый Белград) в сторону центра города, полиция им не препятствует, передает корреспондент РИА Новости.Около полудня тысячи жителей муниципалитетов Нови-Београд и Земун блокировали движение на крупнейшей круговой развязке у здания муниципалитета Нови-Београд. К ним с северо-запада города присоединилась колонна из около 100 тракторов, которая в 13.20 (15.20 мск) выдвинулась в сторону центра Белграда. Ее сопровождает толпа из нескольких тысяч протестующих. Чтобы попасть к парламенту, им предстоит поехать Бранков мост, на который переместилась колонна с протестующими.Перед мостом аграриев встретили граждане с хоругвями и флагами, некоторые надели национальные костюмы.Трактора медленно двигаются по мосту в массе демонстрантов, фермеры на тракторах размахивают сербскими флагами, протестующие шумят, свистят в свистки, гудят в вувузелы и скандируют слоган протестов "Качай!"Присутствие полиции незаметно, мост заполнен, но масса людей постепенно движется к центру.Общественный транспорт в Белграде остановлен в субботу, перекрыты многие улицы города, на оставшихся много автомобилей с национальными флагами, они сигналят пешеходам, которые поддерживают их ободряющим выкриками и свистом.Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников.Согласно обнародованному плану, около полудня будут блокированы один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре рядом с техническими факультетами, крупнейшая автомобильная развязка Автокоманда на юге города, круговая развязка у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17.00 (19.00 мск) назначено главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии.Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005207322.html

https://ria.ru/20250315/serbija-2005202105.html

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005194752.html

https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белград (город), беспорядки в белграде, сербия