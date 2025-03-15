https://ria.ru/20250315/belgrad-2005207322.html
В Белграде мужчина угрожал взорвать администрацию президента
В Белграде мужчина угрожал взорвать администрацию президента - РИА Новости, 15.03.2025
В Белграде мужчина угрожал взорвать администрацию президента
Полиция Сербии задержала на протесте в Белграде мужчину, угрожавшего взорвать администрацию президента двумя гранатами, которых у него не обнаружили, заявила... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:39:00+03:00
2025-03-15T16:39:00+03:00
2025-03-15T16:39:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Полиция Сербии задержала на протесте в Белграде мужчину, угрожавшего взорвать администрацию президента двумя гранатами, которых у него не обнаружили, заявила пресс-служба МВД. "Сотрудники МВД в Белграде задержали и доставили в отделение В. Б. 1972 года рождения, который сегодня около 12.45 (14.45 мск) на углу улиц Кнеза Милоша и бульвара Краля Александра сказал поддерживающим порядок активистам, что у него с собой две ручных гранаты и он хочет взорвать здание администрации Президента. При досмотре у него не обнаружено взрывных устройств", - указала пресс-служба МВД. Полиция ранее в субботу задержала в белградском районе Беле-Воде водителя 1975 года рождения, сбившего трех человек в день массового и несогласованного протеста студентов и сторонников оппозиции, при задержании он оказал сопротивление. Пострадавшие юноша 2007 года рождения и женщины 1970 и 1975 годов рождения получили легкие травмы. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства. МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Согласно обнародованному плану, около полудня будут блокированы один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре рядом с техническими факультетами, крупнейшая автомобильная развязка Автокоманда на юге города, круговая развязка у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17.00 (19.00 мск) назначено главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии. Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом. В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей. Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.
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Колонна из ста тракторов выдвинулась в сторону центра Белграда
Колонна из ста тракторов поддержавших протесты сербских фермеров выдвинулась в сторону центра Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Сообщается также, что снайперы появились на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда. Само здание Скупщины оцеплено полицейскими.
2025-03-15T16:39
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Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде
Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде
2025-03-15T16:39
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Протестующие перекрыли улицы около администрации президента Сербии
Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников сербского президента Вучича, передает корреспондент РИА Новости.
2025-03-15T16:39
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
В Белграде мужчина угрожал взорвать администрацию президента
В Белграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать администрацию президента
БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Полиция Сербии задержала на протесте в Белграде мужчину, угрожавшего взорвать администрацию президента двумя гранатами, которых у него не обнаружили, заявила пресс-служба МВД.
"Сотрудники МВД в Белграде
задержали и доставили в отделение В. Б. 1972 года рождения, который сегодня около 12.45 (14.45 мск) на углу улиц Кнеза Милоша и бульвара Краля Александра сказал поддерживающим порядок активистам, что у него с собой две ручных гранаты и он хочет взорвать здание администрации Президента. При досмотре у него не обнаружено взрывных устройств", - указала пресс-служба МВД.
Полиция ранее в субботу задержала в белградском районе Беле-Воде водителя 1975 года рождения, сбившего трех человек в день массового и несогласованного протеста студентов и сторонников оппозиции, при задержании он оказал сопротивление. Пострадавшие юноша 2007 года рождения и женщины 1970 и 1975 годов рождения получили легкие травмы.
Протестующие в Сербии
студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.
МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
Согласно обнародованному плану, около полудня будут блокированы один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре рядом с техническими факультетами, крупнейшая автомобильная развязка Автокоманда на юге города, круговая развязка у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17.00 (19.00 мск) назначено главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии.
Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.
В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.
Посольство России
, диппредставительство США
и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.
Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.