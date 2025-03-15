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На зданиях вокруг администрации президента Сербии появились снайперы - РИА Новости, 15.03.2025
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15:37 15.03.2025 (обновлено: 16:08 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005199102.html
На зданиях вокруг администрации президента Сербии появились снайперы
На зданиях вокруг администрации президента Сербии появились снайперы - РИА Новости, 15.03.2025
На зданиях вокруг администрации президента Сербии появились снайперы
Снайперы появились на зданиях в районе администрации президента Сербии, где проходит акция протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:37:00+03:00
2025-03-15T16:08:00+03:00
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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Снайперы появились на зданиях в районе администрации президента Сербии, где проходит акция протеста, передает корреспондент РИА Новости. В частности, снайперы появились на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда. Само здание Скупщины оцеплено полицейскими. Плотные кордоны полицейских стоят и вокруг Пионерского парка у здания администрации, где расположен палаточный лагерь сторонников президента Вучича. Также безопасность обеспечивают сотрудники в штатском, распределенные в толпе протестующих. Они задержали одного из особо активных участников и вывели его с митинга на глазах журналистов. На улицы перед Скупщиной продолжают стекаться протестующие, в том числе прибыла колонна тракторов и несколько колонн мотоциклистов. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота объявлена "Днем Д", активисты призывали своих сторонников в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции, и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей. Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.
https://ria.ru/20250315/traktory-2005197973.html
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005180839.html
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005194752.html
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в мире, белград (город), сербия, беспорядки в белграде
В мире, Белград (город), Сербия, Беспорядки в Белграде
На зданиях вокруг администрации президента Сербии появились снайперы

В Белграде на крышах зданий в районе администрации президента появились снайперы

© AP Photo / Marko DrobnjakovicСотрудники полиции возле здания администрации президента Сербии во время акции протеста студентов в Белграде
Сотрудники полиции возле здания администрации президента Сербии во время акции протеста студентов в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Сотрудники полиции возле здания администрации президента Сербии во время акции протеста студентов в Белграде
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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Снайперы появились на зданиях в районе администрации президента Сербии, где проходит акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, снайперы появились на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда.
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Само здание Скупщины оцеплено полицейскими. Плотные кордоны полицейских стоят и вокруг Пионерского парка у здания администрации, где расположен палаточный лагерь сторонников президента Вучича.
Также безопасность обеспечивают сотрудники в штатском, распределенные в толпе протестующих. Они задержали одного из особо активных участников и вывели его с митинга на глазах журналистов.
На улицы перед Скупщиной продолжают стекаться протестующие, в том числе прибыла колонна тракторов и несколько колонн мотоциклистов.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота объявлена "Днем Д", активисты призывали своих сторонников в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников.
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Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции, и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.
Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.
Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.
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