https://ria.ru/20250315/belgrad-2005194752.html

В Белграде провели минуту молчания в память о жертвах в Нови-Саде

В Белграде провели минуту молчания в память о жертвах в Нови-Саде - РИА Новости, 15.03.2025

В Белграде провели минуту молчания в память о жертвах в Нови-Саде

Протестующие в Белграде в субботу провели у здания парламента 15-минутную "минуту молчания" в память о 15 погибших при обрушении навеса на железнодорожном... РИА Новости, 15.03.2025

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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Протестующие в Белграде в субботу провели у здания парламента 15-минутную "минуту молчания" в память о 15 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в 11.52 по местному времени (13.52 мск) - это время, когда случилась трагедия. В акции участвовало несколько тысяч человек, собравшихся у Скупщины (парламента). Ранее протестующие перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, в свою очередь, жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников сербского президента Александра Вучича, передавал корреспондент РИА Новости. На 15 марта запланирован масштабный митинг протеста в центре Белграда. Сейчас тут уже собралось несколько тысяч протестующих, они перекрыли движение по улицам Кнеза Милоша и Короля Милана, а также бульвар Короля Александра, расположенные около администрации президента Сербии. В свою очередь, жандармерия взяла под усиленную охрану палаточный лагерь сторонников президента, расположенный в Пионерском парке около администрации. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей. Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005137346.html

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Протестующие перекрыли улицы около администрации президента Сербии Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников сербского президента Вучича, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-15T15:10 true PT0M38S

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