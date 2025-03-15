https://ria.ru/20250315/belgrad-2005193426.html
Протестующие в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязку
Протестующие в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязку - РИА Новости, 15.03.2025
Протестующие в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязку
Протестующие студенты и сторонники оппозиции блокировали в субботу в день массового и не согласованного властями протеста крупнейшую транспортную круговую... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:58:00+03:00
2025-03-15T14:58:00+03:00
2025-03-15T15:02:00+03:00
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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции блокировали в субботу в день массового и не согласованного властями протеста крупнейшую транспортную круговую развязку в районе Нови-Београд (Новый Белград), передает корреспондент РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев. Власти Сербии заявляли ранее, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. Тысячи протестующих собрались к 12.00 (14.00 мск) на круговой развязке у здания муниципалитета Нови-Београд, одного из самых густонаселенных в столице Сербии. К ним присоединились жители соседнего района Земун. Собравшиеся блокировали движение на кольце и входящих в него трассах. Они двигаются по кругу, несут сербские флаги, плакаты, свистят в свистки и гудят. Полиция не вмешивается, хотя рядом расположено районное отделение МВД и отдел по работе с иностранцами. Ранее ряд сербских СМИ со ссылкой на источники в городском транспортном предприятии ГСП сообщили, что по предписанию МВД автобусы, трамваи и троллейбусы в день протеста в субботу остались в своих гаражах. На официальном сайте ГСП пока не появилось соответствующего заявления. Как убедился корреспондент РИА Новости, автобусы по обычным маршрутам не ходят, нет и другого муниципального транспорта на крупнейших улицах. На дорогах много автомобилей с национальными флагами. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой не согласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства. МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005191979.html
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005180839.html
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005137346.html
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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вучич
Протестующие в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязку
Протестующие в Белграде блокировали круговую развязку в районе Нови-Београд
БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции блокировали в субботу в день массового и не согласованного властями протеста крупнейшую транспортную круговую развязку в районе Нови-Београд (Новый Белград), передает корреспондент РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич
ранее заявлял, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев. Власти Сербии заявляли ранее, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено 3 миллиарда евро.
Тысячи протестующих собрались к 12.00 (14.00 мск) на круговой развязке у здания муниципалитета Нови-Београд, одного из самых густонаселенных в столице Сербии. К ним присоединились жители соседнего района Земун.
Собравшиеся блокировали движение на кольце и входящих в него трассах. Они двигаются по кругу, несут сербские флаги, плакаты, свистят в свистки и гудят. Полиция не вмешивается, хотя рядом расположено районное отделение МВД и отдел по работе с иностранцами.
Ранее ряд сербских СМИ со ссылкой на источники в городском транспортном предприятии ГСП сообщили, что по предписанию МВД автобусы, трамваи и троллейбусы в день протеста в субботу остались в своих гаражах. На официальном сайте ГСП пока не появилось соответствующего заявления.
Как убедился корреспондент РИА Новости, автобусы по обычным маршрутам не ходят, нет и другого муниципального транспорта на крупнейших улицах. На дорогах много автомобилей с национальными флагами.
Протестующие в Сербии
студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой не согласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.
МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде
ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.
Посольство России
, диппредставительство США
и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.