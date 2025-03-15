https://ria.ru/20250315/belgrad-2005188612.html

В Белграде машина въехала в толпу протестующих

В Белграде машина въехала в толпу протестующих - РИА Новости, 15.03.2025

В Белграде машина въехала в толпу протестующих

Полиция задержала водителя, сбившего трех участников акции протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде, сообщила пресс-служба Министерства внутренних... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T14:28:00+03:00

2025-03-15T14:28:00+03:00

2025-03-15T17:39:00+03:00

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БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Полиция задержала водителя, сбившего трех участников акции протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии. "Сотрудники МВД в Белграде нашли и задержали водителя Ж. М. 1975 года рождения, который сегодня в районе Беле-Воды (вне центра города. — Прим. ред.) автомобилем марки BMW сбил трех человек. Скорая доставила пострадавших для дальнейшей медицинской помощи. Водитель оказал сопротивление и задержан полицией", — говорится в заявлении.Уточняется, что медики осмотрели раненых — парня 2007 года рождения, а также двух женщин 1970 и 1975 года рождения."После проведения полной диагностики у них установлены легкие телесные повреждения", — указали в ведомстве.МВД и прокуратура выясняют обстоятельства произошедшего. В субботу в сербской столице запланирован масштабный митинг. Протестующие уже собрались в центре города и перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана возле администрации президента Александра Вучича. Они также заблокировали бульвар короля Александра, проходящий мимо здания парламента. Всего в манифестации могут принять участие несколько сотен тысяч человек.Жандармерия, в свою очередь, взяла под усиленную охрану палаточный лагерь в Пионерском парке, где расположись сторонники сербского лидера, выступающие за окончание четырехмесячной забастовки вузов.Накануне Вучич заявил, что протестную акцию не согласовали с властями. Он предупредил о задержании всех, кто попытается напасть на оппонентов вне зависимости от того, какую сторону они поддерживают. При этом глава государства призвал полицию не применять силу, кроме крайних случаев.Протесты в СербииПротесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с конца прошлого года. Поводом для них стала гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Митингующие блокируют работу многих высших учебных заведений, перекрывают дороги и развязки. В числе их требований: публикация документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии, освобождение от преследования всех задержанных на манифестациях.В январе Вучич подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Кроме того, обнародованы документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил глава государства, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005190466.html

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005141076.html

https://ria.ru/20250310/serbija-2004197349.html

https://ria.ru/20250116/voditel-1994038708.html

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Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде 2025-03-15T14:28 true PT0M03S

Протестующие перекрыли улицы около администрации президента Сербии Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников сербского президента Вучича, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-15T14:28 true PT0M38S

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич