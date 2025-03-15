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В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом

В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом - РИА Новости, 15.03.2025

В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом

Протестующие студенты и сторонники оппозиции устроили беспорядки в Белграде в ночь перед массовым протестом в субботу, в частности, они разбили окна и спустили... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T03:36:00+03:00

2025-03-15T03:36:00+03:00

2025-03-15T11:13:00+03:00

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БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции устроили беспорядки в Белграде в ночь перед массовым протестом в субботу, в частности, они разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича, сообщило МВД Сербии."В ходе вечернего несогласованного собрания студентов в Белграде произошло несколько инцидентов, которые были в основном направлены против участников другого собрания студентов (Группа "Студенты 2.0" за возобновление учебы — Прим. ред.) в Пионерском парке", — заявили в ведомстве.В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером к лагерю пришли протестующие, они выкрикивали оскорбления в адрес обитателей лагеря, передавал корреспондент РИА Новости.Протестующие перевернули один из тракторов, за нарушение порядка задержали двух человек.В МВД уточнили, что других крупных инцидентов не было. На улицы Белграда в ночь на субботу вышли до 31 тысячи протестующих.Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласовали с властями, он призвал полицию и другие госорганы обеспечить полную безопасность. Президент предупредил о задержании всех, кто попытается напасть на оппонентов вне зависимости от того, идет речь об оппозиции или сторонниках действующей власти. Он призвал полицию не применять силу, кроме крайних случаев.Согласно распространенному в соцсетях плану, около полудня протестующие блокируют один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре Белграда рядом с техническими факультетами, крупнейшую автомобильную развязку Автокоманда на юге города, круговую развязку у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17:00 (19:00 мск) назначили главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии.Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии призвали своих граждан соблюдать осторожность во время протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, объявило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых автобусных перевозчиков совершать в субботу рейсы в Белград.Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.

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