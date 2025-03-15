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В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом - РИА Новости, 15.03.2025
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03:36 15.03.2025 (обновлено: 11:13 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005141076.html
В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом
В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом - РИА Новости, 15.03.2025
В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом
Протестующие студенты и сторонники оппозиции устроили беспорядки в Белграде в ночь перед массовым протестом в субботу, в частности, они разбили окна и спустили... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T03:36:00+03:00
2025-03-15T11:13:00+03:00
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белград (город)
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БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции устроили беспорядки в Белграде в ночь перед массовым протестом в субботу, в частности, они разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича, сообщило МВД Сербии."В ходе вечернего несогласованного собрания студентов в Белграде произошло несколько инцидентов, которые были в основном направлены против участников другого собрания студентов (Группа "Студенты 2.0" за возобновление учебы — Прим. ред.) в Пионерском парке", — заявили в ведомстве.В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером к лагерю пришли протестующие, они выкрикивали оскорбления в адрес обитателей лагеря, передавал корреспондент РИА Новости.Протестующие перевернули один из тракторов, за нарушение порядка задержали двух человек.В МВД уточнили, что других крупных инцидентов не было. На улицы Белграда в ночь на субботу вышли до 31 тысячи протестующих.Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласовали с властями, он призвал полицию и другие госорганы обеспечить полную безопасность. Президент предупредил о задержании всех, кто попытается напасть на оппонентов вне зависимости от того, идет речь об оппозиции или сторонниках действующей власти. Он призвал полицию не применять силу, кроме крайних случаев.Согласно распространенному в соцсетях плану, около полудня протестующие блокируют один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре Белграда рядом с техническими факультетами, крупнейшую автомобильную развязку Автокоманда на юге города, круговую развязку у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17:00 (19:00 мск) назначили главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии.Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии призвали своих граждан соблюдать осторожность во время протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, объявило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых автобусных перевозчиков совершать в субботу рейсы в Белград.Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.
https://ria.ru/20250313/studenty-2004880302.html
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в мире, белград (город), сербия, россия, александр вучич
В мире, Белград (город), Сербия, Россия, Александр Вучич
В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом

МВД Сербии: студенты устроили беспорядки в Белграде перед массовым протестом

© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста в центре Белграда, Сербия. 14 марта 2025
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия. 14 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия. 14 марта 2025
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БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции устроили беспорядки в Белграде в ночь перед массовым протестом в субботу, в частности, они разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича, сообщило МВД Сербии.
"В ходе вечернего несогласованного собрания студентов в Белграде произошло несколько инцидентов, которые были в основном направлены против участников другого собрания студентов (Группа "Студенты 2.0" за возобновление учебы — Прим. ред.) в Пионерском парке", — заявили в ведомстве.
Акция протеста в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Вучич призвал протестующих студентов уйти из палаточного лагеря в Белграде
13 марта, 22:11
В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером к лагерю пришли протестующие, они выкрикивали оскорбления в адрес обитателей лагеря, передавал корреспондент РИА Новости.
Протестующие перевернули один из тракторов, за нарушение порядка задержали двух человек.
В МВД уточнили, что других крупных инцидентов не было. На улицы Белграда в ночь на субботу вышли до 31 тысячи протестующих.
Акция протеста в Белграде, Сербия. 7 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Вулин: Запад использует протесты в Сербии, чтобы столкнуть ее с Россией
8 марта, 08:10
Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласовали с властями, он призвал полицию и другие госорганы обеспечить полную безопасность. Президент предупредил о задержании всех, кто попытается напасть на оппонентов вне зависимости от того, идет речь об оппозиции или сторонниках действующей власти. Он призвал полицию не применять силу, кроме крайних случаев.
Согласно распространенному в соцсетях плану, около полудня протестующие блокируют один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре Белграда рядом с техническими факультетами, крупнейшую автомобильную развязку Автокоманда на юге города, круговую развязку у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17:00 (19:00 мск) назначили главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии.
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Сербии задержали шесть оппозиционеров за призывы к перевороту
Вчера, 21:39
Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии призвали своих граждан соблюдать осторожность во время протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.
Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, объявило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых автобусных перевозчиков совершать в субботу рейсы в Белград.

Протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, перекрывают дороги и развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе их требований: публикация документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии, освобождение от преследования всех задержанных на акциях протеста.

Протестующие в Сербии студенты - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Протестующие в Сербии обвинили власти в невыполнении их требований
3 февраля, 15:21
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.
Никола Селакович - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Сербии задержали мужчину, напавшего на министра культуры
8 марта, 20:43
 
В миреБелград (город)СербияРоссияАлександр Вучич
 
 
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