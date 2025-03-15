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Протестующие в Белграде разгромили трактора сторонников Вучича - РИА Новости, 15.03.2025
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01:38 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005137346.html
Протестующие в Белграде разгромили трактора сторонников Вучича
Протестующие в Белграде разгромили трактора сторонников Вучича - РИА Новости, 15.03.2025
Протестующие в Белграде разгромили трактора сторонников Вучича
Участники многотысячной акции протеста в центре Белграда разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T01:38:00+03:00
2025-03-15T01:38:00+03:00
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БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Участники многотысячной акции протеста в центре Белграда разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в центре Белграда собрались тысячи протестующих, они встречают единомышленников, пешком и на велосипедах прибывающих из регионов Сербии для участия в субботней акции протеста. Также в пятницу в палаточном лагере около администрации президента появилось около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером к лагерю пришли протестующие, они выкрикивают оскорбления в адрес обитателей лагеря. Также они разбили окна у многих тракторов, прокололи шины и отломали мелкие детали и номера. Протестующие охотно позируют на фоне разбитых окон сельхозтехники. Полиция стянула к лагерю сторонников президента Александра Вучича полицейских в тяжелой экипировке. Акция протеста продолжается, сейчас автомобильное движение в центре Белграда практически прервано, туда продолжают прибывать участники завтрашней акции. Большинство из них собирается ночевать у своих единомышленников - в интернете создано множество чатов, где жители Белграда пишут о готовности принять протестующих из регионов. Некоторые из них добирались до столицы по несколько дней. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп предстоящая суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Акцию называют также "15-го за 15" - имеется ввиду митинг 15 марта памяти пятнадцати человек, погибших в Нови-Саде.
https://ria.ru/20250314/protest-2005131298.html
https://ria.ru/20250313/studenty-2004880302.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
Протестующие в Белграде разгромили трактора сторонников Вучича

Протестующие в Белграде разбили окна тракторам, подогнанным сторонниками Вучича

© AP Photo / Darko VojinovicСтолкновения протестующих с полицией в Белграде
Столкновения протестующих с полицией в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Столкновения протестующих с полицией в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Участники многотысячной акции протеста в центре Белграда разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в центре Белграда собрались тысячи протестующих, они встречают единомышленников, пешком и на велосипедах прибывающих из регионов Сербии для участия в субботней акции протеста.
Протесты в Белграде - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В центре Белграда собрались тысячи протестующих
Вчера, 23:00
Также в пятницу в палаточном лагере около администрации президента появилось около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером к лагерю пришли протестующие, они выкрикивают оскорбления в адрес обитателей лагеря. Также они разбили окна у многих тракторов, прокололи шины и отломали мелкие детали и номера. Протестующие охотно позируют на фоне разбитых окон сельхозтехники. Полиция стянула к лагерю сторонников президента Александра Вучича полицейских в тяжелой экипировке.
Акция протеста продолжается, сейчас автомобильное движение в центре Белграда практически прервано, туда продолжают прибывать участники завтрашней акции. Большинство из них собирается ночевать у своих единомышленников - в интернете создано множество чатов, где жители Белграда пишут о готовности принять протестующих из регионов. Некоторые из них добирались до столицы по несколько дней.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп предстоящая суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Акцию называют также "15-го за 15" - имеется ввиду митинг 15 марта памяти пятнадцати человек, погибших в Нови-Саде.
Акция протеста в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Вучич призвал протестующих студентов уйти из палаточного лагеря в Белграде
13 марта, 22:11
 
В миреСербияБелград (город)Александр Вучич
 
 
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