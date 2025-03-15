Протестующие в Белграде разгромили трактора сторонников Вучича
Протестующие в Белграде разбили окна тракторам, подогнанным сторонниками Вучича
© AP Photo / Darko VojinovicСтолкновения протестующих с полицией в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Столкновения протестующих с полицией в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Участники многотысячной акции протеста в центре Белграда разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Белграда собрались тысячи протестующих
Вчера, 23:00
Также в пятницу в палаточном лагере около администрации президента появилось около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером к лагерю пришли протестующие, они выкрикивают оскорбления в адрес обитателей лагеря. Также они разбили окна у многих тракторов, прокололи шины и отломали мелкие детали и номера. Протестующие охотно позируют на фоне разбитых окон сельхозтехники. Полиция стянула к лагерю сторонников президента Александра Вучича полицейских в тяжелой экипировке.
Акция протеста продолжается, сейчас автомобильное движение в центре Белграда практически прервано, туда продолжают прибывать участники завтрашней акции. Большинство из них собирается ночевать у своих единомышленников - в интернете создано множество чатов, где жители Белграда пишут о готовности принять протестующих из регионов. Некоторые из них добирались до столицы по несколько дней.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп предстоящая суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Акцию называют также "15-го за 15" - имеется ввиду митинг 15 марта памяти пятнадцати человек, погибших в Нови-Саде.