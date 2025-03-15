https://ria.ru/20250315/belgrad-2005137346.html

Протестующие в Белграде разгромили трактора сторонников Вучича

Протестующие в Белграде разгромили трактора сторонников Вучича - РИА Новости, 15.03.2025

Протестующие в Белграде разгромили трактора сторонников Вучича

Участники многотысячной акции протеста в центре Белграда разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича,... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T01:38:00+03:00

2025-03-15T01:38:00+03:00

2025-03-15T01:38:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917916673_0:198:3071:1925_1920x0_80_0_0_885901bcc870fa2b59b1ead4bb500b63.jpg

БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Участники многотысячной акции протеста в центре Белграда разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в центре Белграда собрались тысячи протестующих, они встречают единомышленников, пешком и на велосипедах прибывающих из регионов Сербии для участия в субботней акции протеста. Также в пятницу в палаточном лагере около администрации президента появилось около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером к лагерю пришли протестующие, они выкрикивают оскорбления в адрес обитателей лагеря. Также они разбили окна у многих тракторов, прокололи шины и отломали мелкие детали и номера. Протестующие охотно позируют на фоне разбитых окон сельхозтехники. Полиция стянула к лагерю сторонников президента Александра Вучича полицейских в тяжелой экипировке. Акция протеста продолжается, сейчас автомобильное движение в центре Белграда практически прервано, туда продолжают прибывать участники завтрашней акции. Большинство из них собирается ночевать у своих единомышленников - в интернете создано множество чатов, где жители Белграда пишут о готовности принять протестующих из регионов. Некоторые из них добирались до столицы по несколько дней. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп предстоящая суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Акцию называют также "15-го за 15" - имеется ввиду митинг 15 марта памяти пятнадцати человек, погибших в Нови-Саде.

https://ria.ru/20250314/protest-2005131298.html

https://ria.ru/20250313/studenty-2004880302.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), александр вучич