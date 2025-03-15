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Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин - РИА Новости, 15.03.2025
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10:02 15.03.2025 (обновлено: 11:44 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/bedin-2005160744.html
Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин
Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин - РИА Новости, 15.03.2025
Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин
В возрасте 60 лет умер хирург, заместитель директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:02:00+03:00
2025-03-15T11:44:00+03:00
общество
россия
больница имени с. п. боткина
владимир бедин
москва
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В возрасте 60 лет умер хирург, заместитель директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, профессор Владимир Бедин, рассказали РИА Новости в центре.&quot;С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С. П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин&quot;, — говорится в сообщении.Смерть Бедина стала огромной утратой не только для медицины, но и для всех, кто знал этого выдающегося хирурга, подчеркнули в медучреждении. Его жизнь была наполнена стремлением помочь людям, и он посвятил себя делу, которое не знало границ. За годы своей безупречной работы Бедин стал настоящим символом надежды для множества пациентов, многие из которых считали его не просто врачом, а спасителем, подчеркнули в центре.Бедин после окончания Кемеровского государственного медицинского института работал врачом-хирургом в Кузбасском областном гепатологическом центре, а с 2001 года возглавил его. В 2007-м стал заведующим отделением хирургии печени и поджелудочной железы в ГКБ имени С. П. Боткина. Пост заместителя директора по инновационному развитию ММНКЦ имени Боткина занял в июле прошлого года.Бедин был выдающимся хирургом, в совершенстве владел всеми методами диагностики, консервативного и оперативного лечения хирургической абдоминальной, гепатопанкреатобилиарной патологии.При участии Бедина в Научно-клиническом центре имени С. П. Боткина внедрили в практику:На счету у Бедина множество спасенных экстренных пациентов с тяжелейшими формами панкреонекроза, травмами печени и желчных протоков.При участии Бедина проходила и реконструкция корпусов ММНКЦ имени С. П. Боткина, в том числе открытие первого в Москве стационара краткосрочного пребывания, Центра амбулаторной хирургической помощи, Московского городского офтальмологического центра, Московского урологического центра, а в 2023 году — открытие Флагманского центра ММНКЦ имени С. П. Боткина, который не только открыл для москвичей новые современные возможности медицины, но и лечебно-диагностические технологии, позволяющие на порядок повысить качество оказания экстренной медицинской помощи.Бедин был профессором кафедры хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава, вел активную преподавательскую деятельность, был автором более 300 научных публикаций, в том числе 200 статей, имел более 15 патентов на изобретения.
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общество, россия, больница имени с. п. боткина , владимир бедин, москва
Общество, Россия, Больница имени С. П. Боткина , Владимир Бедин, Москва
Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин

Замдиректора центра Боткина хирург Владимир Бедин умер на 61-м году жизни

© Фото : Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. БоткинаХирург Владимир Бедин
Хирург Владимир Бедин - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина
Хирург Владимир Бедин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В возрасте 60 лет умер хирург, заместитель директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, профессор Владимир Бедин, рассказали РИА Новости в центре.
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"С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С. П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин", — говорится в сообщении.

Смерть Бедина стала огромной утратой не только для медицины, но и для всех, кто знал этого выдающегося хирурга, подчеркнули в медучреждении. Его жизнь была наполнена стремлением помочь людям, и он посвятил себя делу, которое не знало границ. За годы своей безупречной работы Бедин стал настоящим символом надежды для множества пациентов, многие из которых считали его не просто врачом, а спасителем, подчеркнули в центре.
Бедин после окончания Кемеровского государственного медицинского института работал врачом-хирургом в Кузбасском областном гепатологическом центре, а с 2001 года возглавил его. В 2007-м стал заведующим отделением хирургии печени и поджелудочной железы в ГКБ имени С. П. Боткина. Пост заместителя директора по инновационному развитию ММНКЦ имени Боткина занял в июле прошлого года.
Бедин был выдающимся хирургом, в совершенстве владел всеми методами диагностики, консервативного и оперативного лечения хирургической абдоминальной, гепатопанкреатобилиарной патологии.
При участии Бедина в Научно-клиническом центре имени С. П. Боткина внедрили в практику:
  • высокотехнологичные лапароскопические и роботические операции на органах брюшной полости;
  • резекционные и реконструктивные вмешательства на печени, внепеченочных желчных протоках и поджелудочной железе при доброкачественных и злокачественных заболеваниях;
  • резекционные методы оперативных вмешательств при онкологических заболеваниях органов гепатопанкреатобилиарной зоны;
  • реконструктивные операции на внепеченочных желчных протоках.
На счету у Бедина множество спасенных экстренных пациентов с тяжелейшими формами панкреонекроза, травмами печени и желчных протоков.
При участии Бедина проходила и реконструкция корпусов ММНКЦ имени С. П. Боткина, в том числе открытие первого в Москве стационара краткосрочного пребывания, Центра амбулаторной хирургической помощи, Московского городского офтальмологического центра, Московского урологического центра, а в 2023 году — открытие Флагманского центра ММНКЦ имени С. П. Боткина, который не только открыл для москвичей новые современные возможности медицины, но и лечебно-диагностические технологии, позволяющие на порядок повысить качество оказания экстренной медицинской помощи.
Бедин был профессором кафедры хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава, вел активную преподавательскую деятельность, был автором более 300 научных публикаций, в том числе 200 статей, имел более 15 патентов на изобретения.
 
ОбществоРоссияБольница имени С. П. БоткинаВладимир БединМосква
 
 
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